Birkan Sokullu ve Devrim Özkan’lı P.A.Y. dizisi geliyor
Ünlü oyuncular Birkan Sokullu ve Devrim Özkan tabii’nin yeni iddialı içeriği “P.A.Y.” dizisinde buluştu. P.A.Y. dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Birkan Sokullu ve Devrim Özkan’lı “P.A.Y.” dizisi sete çıktı.Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Özdemir aynı zamanda dizinin senaryosunu da kaleme alarak projenin hem yaratıcı hem de teknik yönünü şekillendiriyor.
P.A.Y. DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizi, Osman Hamdi Bey’in ünlü eseri “Yeşil Cami Önü” tablosunun bir vakıftan çalınmasıyla başlayan sürükleyici bir hikâyeyi anlatıyor. Neo-noir, suç ve kara komedi türlerini harmanlayan dizi, izleyenleri her bölümde ekran başına kilitleyecek.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre 2025’te tabii platformunda izleyiciyle buluşacak olan dizinin hikâyesinde devir işlemleri sırasında çalınan tablo, yasa dışı yollarla satılmak üzere bir metruk depoya getirildiğinde, kaderin farklı yollardan bir araya getirdiği karakterlerin çarpıcı bir hesaplaşmaya girmesine neden oluyor. Depoda buluşanlar arasında, tabloyu satmak isteyenlerden, intikam arayışındaki birine, hayatta kalmaya çalışanlardan tesadüfen olayların ortasında kalanlara kadar pek çok farklı hikaye ele alınıyor.
P.A.Y. DİZİSİ OYUNCU KADROSUNA KİMLER VAR?
P.A.Y. dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Zafer Algöz, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Cenan Adıgüzel, Serdar Orçin, Berk Cankat, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Gurur Çiçekoğlu, Ozan Ağaç, Ece İrtem, Kerem Can ve Atilla Öner gibi ünlü isimler dizide rol alacak.