Birkan Sokullu ve Devrim Özkan’lı P.A.Y. dizisi geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 2025’te tabii platformunda izleyiciyle buluşacak olan dizinin hikâyesinde devir işlemleri sırasında çalınan tablo, yasa dışı yollarla satılmak üzere bir metruk depoya getirildiğinde, kaderin farklı yollardan bir araya getirdiği karakterlerin çarpıcı bir hesaplaşmaya girmesine neden oluyor. Depoda buluşanlar arasında, tabloyu satmak isteyenlerden, intikam arayışındaki birine, hayatta kalmaya çalışanlardan tesadüfen olayların ortasında kalanlara kadar pek çok farklı hikaye ele alınıyor.