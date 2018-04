Bitten, 2. sezon onayı aldı!

Geçtiğimiz Ocak ayında yayına giren Kanada yapımı dizi Bitten, 2. sezon onayını aldı

Women Of The Otherworld isimli serinin ilk kitabından uyarlanan dizi bir kurtadam tarafından ısırılarak dişi kurtadam’a dönüşen Elena’nın maceralarına odaklanıyor.



Başrollerinde Laura Vandervoort(Elena Michaels), Greyston Holt(Clayton Danvers) ve Paul Greene(Philip McAdams) gibi isimlerin yer aldığı dizi Kanada’nın yanı sıra Amerika Syfy kanalında da yayınlanıyor ve şimdiden kendine has hayran kitlesi yarattı. Bitten‘ın 2. sezonu 2015 kış aylarında başlayacak ve 10 bölüm olacak.