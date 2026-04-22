Dijital yayıncılık dünyasının hızlı tüketim alışkanlıklarına uygun, kompakt ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken Bize Bi'şey Olmaz, izleyiciler arasında özellikle "mini dizi" formatıyla büyük merak uyandırdı. Peki Bize Bir Şey Olmaz 2. sezon olacak mı? Bize Bi'şey Olmaz 9. bölüm var mı?
Disney+’ta yayınlanan Bize Bi'şey Olmaz dizisi, Mert Ramazan Demir (Aktan) ve Miray Daner'in (Lal) başrollerini paylaştığı, romantik ve saplantılı bir ilişkiyi konu alan hikayesiyle sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor.
25 Mart 2026'da ilk bölümleriyle izleyiciyle buluşan yapımın, ilk 8 bölümünün ardından merakla beklenen sezon finali süreci tamamlandı.
Dizinin büyük bir heyecanla beklenen 8. bölümü (Sezon Finali), bugün yani 22 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla Disney+ platformunda izleyiciye sunuldu.
Şu an için dizinin 2. sezonu hakkında yapımcı şirket veya platform tarafından yapılmış resmi bir onay açıklaması bulunmuyor. Ancak 8. bölümün "sezon finali" olarak adlandırılması ve dizinin platformun en çok izlenenler listesinde zirvede yer alması, yeni sezon ihtimalini oldukça güçlendiriyor.