Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı, yeni yerli dizi Bize Bi'şey Olmaz, yayınlanan ilk bölümleriyle kısa sürede gündem olmayı başardı. Peki Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman? Bize Bir Şey Olmaz hangi platformda?
Disney+ platformunun iddialı yeni yapımı Bize Bi'şey Olmaz, yayınlanan ilk dört bölümüyle modern ilişkilerin karanlık ve takıntılı dehlizlerine daldı. 25 Mart 2026 tarihinde toplu olarak izleyiciye sunulan ilk dört bölümün ardından, dizinin yayın takvimi ve derinliğiyle ilgili detaylar netleşti.
Bize Bir Şey Olmaz 5. Bölüm Ne Zaman?
Dizinin kalan bölümleri için haftalık yayın periyoduna geçiliyor.
5. Bölüm Yayın Tarihi: 1 Nisan 2026 Çarşamba
Toplam Bölüm Sayısı: İlk sezon toplam 8 bölümden oluşuyor.
Yayın Kanalı: Sadece Disney+ Türkiye üzerinden izlenebiliyor.
Dizinin bu kadar konuşulmasının en büyük nedenlerinden biri mutfaktaki isimler.
Ezel ve Suskunlar gibi Türk dizi tarihine damga vuran işlerin kalemi Pınar Bulut'a ait. Bu da hikayenin sadece bir "aşk dizisi" olmadığını, psikolojik katmanlara sahip olduğunu kanıtlıyor.
Klasik romantizmin aksine; aşkın yıkıcı, saplantılı ve takıntılı taraflarını "Aşk neden bitmez?" sorusu üzerinden sorguluyor.