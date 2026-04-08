Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman geldi mi?
Disney+ Türkiye’nin son dönemde en çok konuşulan yerli içeriklerinden biri olan "Bize Bir Şey Olmaz", sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla platformun lokomotif yapımlarından biri haline geldi. İlk 5 bölümüyle izleyiciyi derin bir merakın içinde bırakan dizide, gözler şimdi yeni bölümlere çevrildi.
Disney+ Türkiye’nin izlenme rekorlarını altüst eden orijinal yapımı "Bize Bi'şey Olmaz", Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in (Aktan ve Lal) büyüleyici ekran uyumuyla dijital dizi pazarında zirveye yerleşti. İlk 5 bölümün yarattığı büyük etkinin ardından, dizinin yayın takvimi ve gelecek sezonuna dair detaylar da netleşti.
Dizi, Disney+ platformunun global standartlarına uygun olarak her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
6. Bölüm (Yarın): 8 Nisan Çarşamba, Saat 10:00
7. Bölüm: 15 Nisan Çarşamba, Saat 10:00
Sezon Finali (8. Bölüm): 22 Nisan Çarşamba, Saat 10:00
7. Bölümde Bizi Ne Bekliyor?
Romantik drama türündeki yapımın 7. bölümü, sezon finali öncesindeki en büyük kırılma noktası olarak nitelendiriliyor.
Aktan ve Lal'in Hikayesi: İkilinin arasındaki gerilim ve çekim, 7. bölümde nihai bir karara doğru evrilecek. Hikayedeki düğümlerin çözülmeye başlamasıyla birlikte, izleyicileri duygusal yoğunluğu yüksek sahneler bekliyor.
8. bölümde sezonu noktalamaya hazırlanan dizi, 7. bölümde izleyiciyi büyük bir merak unsuruyla baş başa bırakabilir.