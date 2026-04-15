Disney Plus’ın başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan, kısa sürede dijital platformun en sevilen yerli içeriklerinden biri haline gelen Bize Bi'şey Olmaz dizisinde finale doğru heyecan dorukta. Peki Bize Bir şey Olmaz 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir şey Olmaz 2. sezon olacak mı?
Haftalık yayın takvimine göre her çarşamba izleyiciyle buluşan Bize Bi'şey Olmaz'ın 7. bölümü bugün (15 Nisan) itibarıyla Disney Plus kütüphanesine eklendi. Sabah saat 10.00’dan itibaren erişime açılan yeni bölümde, karakterlerin arasındaki gerilimin ve gizemli olayların çözülmeye başladığı görülüyor.
Bize Bir şey Olmaz 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hikayedeki tüm düğümlerin çözüleceği ve ilk sezonun noktalanacağı sezon finali (8. Bölüm) için geri sayım başladı:
Tarih: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Saat: 10.00
Platform: Disney Plus
2. Sezon Onayı Geldi mi?
Dizi, Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in güçlü ekran uyumu sayesinde sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Henüz Disney Plus veya yapım şirketinden resmi bir 2. sezon duyurusu gelmemiş olsa da, sektördeki beklentiler oldukça yüksek.
İzlenme oranlarının platformun beklentilerini karşıladığı belirtiliyor. Sezon finalinin ardından yapım ekibinin yeni sezon senaryo çalışmaları için masaya oturması kuvvetle muhtemel görülüyor.