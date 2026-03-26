"Bize Bi’Şey Olmaz” dizisi nereden izlenir? Konusu ve oyuncuları
"Bize Bi'şey Olmaz", dün (25 Mart 2026) itibarıyla ilk 4 bölümüyle izleyiciyle buluştu ve beğeni topladı. Peki "Bize Bi’Şey Olmaz” 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?, "Bize Bi’Şey Olmaz” dizisi nereden izlenir? İşte konusu ve oyuncuları
Disney+’ın merakla beklenen yeni yerli yapımı ,Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizi "Bize Bi'şey Olmaz", alışılmış romantik komedi kalıplarını yıkarak ilişkilerin "karanlık ve çelişkili" doğasına odaklanıyor.
Dizi, "mutlu son" vaat etmek yerine, birbirine taban tabana zıt iki karakter olan Lal (Miray Daner) ve Aktan (Mert Ramazan Demir) arasındaki kaçınılmaz ama bir o kadar da yorucu çekimi merkezine alıyor.
Dizinin başarısının arkasında hem kamera önünde hem de arkasında çok güçlü isimler yer alıyor:
Senaryo: Ezel ve Suskunlar gibi efsane işlere imza atan Pınar Bulut.
Yönetmen: Yasak Elma ve Sadakatsiz ile tanınan Neslihan Yeşilyurt.
Oyuncu Kadrosu: Fırat Tanış, Ece Sükan, Yüsra Geyik, Sercan Badur, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Derin Beşikçioğlu ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler hikayeye derinlik katıyor.