Blue Jasmine

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27 Eylül'de vizyonda.

Woody Allen’ın son filmi “Blue Jasmine”, 27 Eylül'de sinemalarda. Allen’ın güçlü bir oyuncu kadrosunu nükteli ve keskin bir senaryoyla bir araya getirdiği film, Oscar adayı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Cate Blanchett’in muhteşem oyunculuğuyla da konuşuluyor. İşte konusu… Hayatı paramparça olan Jasmine’in (Cate Blanchett), zengin bir iş adamı olan Hal (Alec Baldwin) ile evliliği de dahil olmak üzere hiçbir işi yolunda gitmemiş, üstüne tüm parasını da kaybetmiştir. Zarif ve sosyetik bir New York’lu olan Jasmine her şeye baştan başlamaya karar verince San Francisco’da mütevazı bir hayatı olan kardeşi Ginger (Sally Hawkins)’ın yanına taşınır.