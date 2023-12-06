BluTV’nin merakla beklenen dizisi Çekiç ve Gül:Bir Behzat Ç. Hikayesi, 2. Sezonunu kutlamak için bir araya geldi

BluTV’nin merakla beklenen orijinal yapımı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin, ikinci sezonu için Madam Niça’da özel bir gece düzenlendi. Dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut ve Güven Kıraç’ın katıldığı galaya yapım ekibi ve sinema yazarları da katılım gösterdi.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada olarak BluTV ile olan iş birliğimizi sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Hepsiburada Premium, e-ticaret müşterisinin beklentilerine uygun olarak Hepsiburada’nın geliştirdiği bir sadakat programı. Türkiye'nin e-ticaret alanındaki ilk üyelik bazlı sadakat programı ve bu program kapsamında BluTV sunduğumuz avantajların en önemlilerinden biri. Şimdi de 2 milyon Hepsiburada Premiumlu müşterimiz BluTV üyeliği hediyemizle “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”ni izleyecekler. Yılın heyecanla beklenen bu yapımına katkıda bulunmuş olmak bizim için ayrıca mutluluk verici. Herkese şimdiden keyifli seyirler dilerim." açıklamasını yaptı.

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz ise "BluTV olarak ilk sezonu büyük başarılara imza atmış Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezonunu abonelerimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Behzat Ç. yıllardır herkesin hafızasına kazınmış bir karakter. BluTV ile Behzat’ın aynı yolda yürümesinden çok mutluyuz. Bu özel gecemizde Hepsiburada Premium ile yine güzel bir iş birliği içerisinde olduğumuz için kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.