Boardwalk Empire 5. sezondan ilk fragman!

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Boardwalk Empire’ın beşinci sezonu için ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Chalky White karakterini canlandıran Michael K. Williams’ın da doğruladığı üzere yedi yıllık bir zaman atlamasıyla karşımıza çıkacak olan Boardwalk Empire’ın beşinci sezonu için ilk tanıtım videosu da sonunda yayımlandı.



1931 yılında insanların dizide daha önce görmeye alışık olduğumuz şekilde güzel takım elbiseler ve parlak ayakkabılarla yaşadığı dönemlerin geride kaldığını vurgulayan Williams’ın bu açıklaması Nucky Thompson’ı ise fazla etkilememiş gibi görünüyor. Çünkü az sonra izleyeceğiniz tanıtım videosunda, yine her zaman olduğu gibi oldukça şık bir takım elbise ile karşımıza çıktığını görebiliyoruz.



Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri Sonbahar aylarında HBO ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan Boardwalk Empire’ın ilk tanıtım videosu ile başbaşa bırakalım.