Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Fragman geldi
Emmy ödüllü Dan Levy (Schitt's Creek) tarafından hazırlanan ve başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi "Big Mistakes", bugün yayınlanan resmi fragmanıyla büyük bir heyecan yarattı. Peki Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak?
Türk oyuncu Boran Kuzum’un uluslararası arenadaki en büyük adımlarından biri olan "Big Mistakes", 12 Mart 2026 itibarıyla yayınlanan resmi fragmanıyla dünya çapında ses getirdi. Emmy ödüllü Dan Levy’nin hem kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği bu Netflix orijinal yapımı, Boran Kuzum’u Hollywood’un kapılarını aralayan ana kadro oyuncularından biri olarak konumlandırıyor.
Karakter Analizi: Yusuf (Boran Kuzum)
Çekimleri Amerika’nın New Jersey eyaletinde tamamlanan dizide Boran Kuzum, Yusuf karakterine hayat veriyor.
Rolün Önemi: Kuzum, dizide sadece konuk oyuncu değil, "series regular" yani ana kadro oyuncusu olarak yer alıyor.
Karakter Dinamiği: Kara komedi ve suçun iç içe geçtiği yapımda Yusuf, Dan Levy ve Taylor Ortega’nın canlandırdığı sakar kardeşlerin istemeden dahil olduğu tehlikeli suç ağının kilit isimlerinden biri olacak. Fragmanda Yusuf'un, bu kaotik dünyada dengeleyici mi yoksa ateşi körükleyen bir unsur mu olacağı gizemini koruyor.
Yıldızlar Geçidi: Oyuncu Kadrosu
Boran Kuzum’a bu iddialı projede eşlik eden dev isimler, dizinin kalitesini şimdiden tescilliyor:
Dan Levy: Schitt’s Creek ile Emmy rekorları kıran deha.
Laurie Metcalf: Lady Bird ve The Big Bang Theory ile tanınan Oscar adayı efsane.
Elizabeth Perkins: Sharp Objects ve Weeds dizilerinin unutulmaz ismi.
Taylor Ortega: Dan Levy’nin suç ortağı kardeşi rolünde.
Diğer İsimler: Abby Quinn, Jack Innanen, Josh Fadem ve Mark Ivanir.
Dizinin Konusu ve Teması
"Big Mistakes", her şeyi ellerine yüzlerine bulaştıran iki kardeşin (Nicky ve Morgan), ölmek üzere olan büyükannelerine yardım etmek isterken yanlışlıkla profesyonel bir suç çetesine bulaşmalarını anlatıyor.