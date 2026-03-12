Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Fragman geldi

Karakter Analizi: Yusuf (Boran Kuzum)

Çekimleri Amerika’nın New Jersey eyaletinde tamamlanan dizide Boran Kuzum, Yusuf karakterine hayat veriyor.

Rolün Önemi: Kuzum, dizide sadece konuk oyuncu değil, "series regular" yani ana kadro oyuncusu olarak yer alıyor.

Karakter Dinamiği: Kara komedi ve suçun iç içe geçtiği yapımda Yusuf, Dan Levy ve Taylor Ortega’nın canlandırdığı sakar kardeşlerin istemeden dahil olduğu tehlikeli suç ağının kilit isimlerinden biri olacak. Fragmanda Yusuf'un, bu kaotik dünyada dengeleyici mi yoksa ateşi körükleyen bir unsur mu olacağı gizemini koruyor.