Bosna Hersek'te Türk Filmleri Festivali başlıyor

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Bosna Hersek'te Türk Film Festivali'nin altıncısı, 25 Nisan'da yapılacak özel gösterimle başlayacak

Saraybosna'da "Uzun Hikaye" filminin gösterimiyle başlayacak festivalde, Bosna Hersekli sinemaseverler,"Uzun Hikaye", "Yunus Emre Aşkın Sesi", "Zerre", "Uzak", "Propaganda" ve "Tepenin Ardı" filmlerini ücretsiz izleme imkanı bulacak. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Dr. Cengiz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin açılışının 25 Nisan'da başkent Saraybosna'da yapılacağını, 1 Mayıs'a kadar filmlerin halka açık bir şekilde Boşnakça altyazılı ve ücretsiz olarak gösterileceğini söyledi. Filmlerin daha sonra, 7-11 Mayıs tarihleri arasında da Mostar'da gösterileceğini belirten Dr. Aydın, filmleri seçerken Bosna Hersek'e uygun olması, güncel olması ve halkın beğeneceği filmler olmasına özen gösterdiklerini kaydetti. Dr. Aydın, önceki yıllarda halkın festivale yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, bu yıl da aynı ilgiyi beklediklerini dile getirdi.