Böyle dava görmediniz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

2014'ün en iddialı dizisi ''True Detective'' ile tanışın

Yazı: Gürcan Öztürk



True Detective 2014 Oscarlarında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklayan Matthew McConaughey ile Woody Harrelson'un başrollerini paylaştığı yılın en iddialı HBO dizisi. 9.5’lik imdb puanıyla ilk bakışta heyecan uyandıran bu ilginç dizi benzerlerinden farklı bir cinayet ve dedektiflik meselesi sunuyor.

Dedektif Rust Cohle ve Dedektif Marty Hart’ın yaşamlarıyla paralel ilerleyen hikaye bu iki sıradışı adamın karşısına çıkan sıradışı bir cinayetle başlıyor. Kendi içinde sorunlu ve obsesif bir adam olan Rust (McConaughey) çözmek zorunda kaldığı bu cinayetle birlikte daha da yoğunlaşan sanrılar ve duygudurum bozukluklarına maruz kalıyor. Sıradan bir yaşantısı varmış gibi görünen Marty (Harrelson) ise bölümler ilerledikçe sıradanlıktan ne denli sıkılmış olduğunu izleyicinin kafasına vura vura gözler önüne seriyor. Durağan bir görünüm sergileyen hikâye başlarda izleyicide tuhaf bir sıkkınlık duygusu yaratırken bu sıkkınlıkla gelen merak ve iki dedektifin yavaş yavaş karmaşıklaşan ilişkiler ağı içinde aldıkları çapraşık hal izleyeni diziyi daha da dikkatli izlemesi hususunda tetikliyor. Her bölümde ustaca saklanan ufak ayrıntılar finale doğru yaklaşıldıkça bir araya geliyor. Dizinin senaryosundaki ustalık izleyeni sinirlenme, uyuşma ve gevrek kahkahalar arasında getirip götürüyor. Dizi 1995 yılında geçiyor ancak karakterleri ayrı ayrı sorgu masalarında 2012 yılından geriye dönük olarak yaşananları anlatır vaziyette izliyoruz. Bu sorgu sahneleri esnasında özellikle Rust’ın sarf ettiği durum özeti niteliğini taşıyan felsefi içerikli cümleler modern çağa atılan kuvvetli yumruklar misali çekinmeksizin savruluyor. Dizinin jeneriğinde çalan o müthiş parça ise The Handsome Family’nin Far From Any Road’ı bu şarkı dışında hemen her bölümde birbirinden mükemmel parça seçimleri mevcut. Dedektiflere, cinayetlere, entrika ve sırlara ilgisi olmayan izleyen sırf bu enfes müzik şöleni için bile diziyi izleyebilir.

True Detective finalini 8.bölümüyle 9 mart 2014 te yaptı ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil ancak dizinin kemikleşen seyirci kitlesi ikinci sezon için şimdiden imza kampanyaları başlattı bile.