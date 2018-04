Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bozcaada Belediyesi ve BOZTİD (Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği) tarafından, bu yıl ilki düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali BIFED 30 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek.

Daimi teması “Çevre” olan bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, yaşadığımız dünyanın sorunları ve zenginlikleriyle ilgili sanatsal üretimlerin oluşumuna ve sunumuna yeni bir neden oluşturmak, ülkemizde ekoloji konusunda ciddi ve bağımsız bir platform yaratılmasına öncülük etmek ve bu çalışmaları ödüllendirmek amacıyla oluştu.



BIFED’in organizasyonunda, sanat ve ekoloji alanlarında çalışmalarda bulunmuş isimlerin yanı sıra Bozcaada yerel yönetim ve üreticilerden isimler de bulunuyor. Festivalin Başkanlığını Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz; Festival Başkan Yardımcılığını Bozcaada’da üzüm bağlarından doğal üzüm suyu, koruk suyu, üzüm reçeli, kuru üzüm ve kurutulmuş üzüm çekirdeği imalatçılığı yapan BOZTİD başkanı Yahya Göztepe yapıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde belgesel ve kontra film dersleri veren; 'Uluslararası FIMa Video Atölyeleri', 'Ulusal Çevre Senaryo Ödülleri', 'Antalya Altın Portakal Uluslararası Kısa Film Video Festivali’nin kurucusu ve ilk yönetmeni olan; filmleri kırkın üzerinde farklı ülkede festival ve televizyonlarda gösterilen deneysel ve belgesel film yönetmeni Ethem Özgüven ise Festivalin Koordinatörlüğünü yapmaktadır. Festivalin Yönetmenliğini Ethem Özgüven ile birlikte Kum, 4857, Hakikat, Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir, gibi belgesel ve kısa filmlerin yönetmenliğini yapan; “Ulusal Çevre Senaryo Ödülleri”, “Antalya Altın Portakal Uluslararası Kısa Film Video Festivali”, Karşı Sanat gibi kurumlarda ve çalışmalarda küratör, uluslararası ilişkiler direktörü, kurucu ve eğitmen olarak görev almış Petra Holzer Özgüven yürütmektedir.



Ekolojinin önemini vurgulamak, adanın, dünyanın ve yörenin ekolojik sorunlarıyla ilgili bilim insanlarını ve sanatçıları bir araya getirmek, dostluk ve barışa katkıda bulunmak için bu yıl ilki düzenlenecek olan BIFED’in Yarışma Bölümü ile belgesel yönetmenlerine açılım, sanatsal gelişim ve uluslararası deneyim sağlamanın yanı sıra, yeni projeler için destek sağlanmasına yönelik yeni bir platform da yaratılmış olacak.



YARIŞMA BÖLÜMÜ

Festival insan yaşamını ve çevreyi korumaya yönelik nitelikli çalışmaları duyurmayı, göstermeyi ve yapımına destek olmayı amaç edinmiştir. BIFED ayrıca ilk yılından itibaren, ödüllü bir festival olmayı hedeflemiştir. Festivalin ana bölümü olan “yarışmalı bölüm”e ek olarak bir çok önemli belgesel gösterimini içeren “özel gösterimler”, “atölyeler” ve “konserler” de festivalin diğer zenginlikleri arasında yer alıyor. Festival jürisinde; Ülkemizin en önemli film yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu, Uluslararası sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve SİYAD Başkanı Alin Taşçiyan, ödüllü belgesel yönetmeni Nathalie Borgers, Mısır’da Çocuk Göçmenler, Konşma Özgürlüğü, 301 Numaralı Makale filmlerinin yönetmeni, çevre ve insani sorunlarla ilgili çalışmalarıyla bilinen diplomat ve siyasetçi Şafak Pavey, sinema yazarı, akademisyen Tül Akbal Sualp, sinema yazarları Seray Genç ve Cüneyt Cebenoyan yer alıyor. BIFED Yarışma Bölümü ekoloji (çevre) ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini içeren, insanı, doğayı, tarımı, balıkçılığı, yerleşimleri, denizleri ve bunlarla ilgili sorunları ve çözümleri ele alan 2010’dan sonra üretilmiş tüm belgesel yapımlara süre kısıtlaması olmaksızın açıktır.



Yarışma Bölümü’nde, aday filmler arasından jürinin seçeceği En İyi Belgesel Film’e 7000 TL, 2. En İyi Film’e 5000 TL ve 3. En İyi Film’e ise 3000 TL ödül verilecektir.



SON BAŞVURU TARİHİ: 15 AĞUSTOS 2014

Belgesellerin 15 Ağustos 2014 Cuma akşamına kadar, BIFED Bozcaada Belediyesi Bozcaada Çanakkale adresine yollanması gerekmektedir. Festivale katılım koşulları ve başvuru formları www.bifed.org adresinden temin edilebilir.



FESTİVAL PROGRAMI

30 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihlerinde Bozcaada gerçekleştirilecek BIFED, programında yer alan belgesel film gösterimlerine ek olarak besteci ve müzik etnolog Alper Maral, Belgesel Sinemada Müzik: Araç ve Amaç/Özne ve Nesne Arasında Etik, Estetik ve Teknik Salınımlar adlı atölye çalışmasını geçekleştirecek. Festival 2 Kasım’da Bulutsuzluk Özlemi kapanış konseriyle sona erecek. BIFED, ekibinde ve yarışma jürisinde yer alan usta isimlere ek olarak, Onur Kurulu, Danışma Kurulu, Bilim Kurulu, Sanat Kurulu ve Ekoloji Kurulu’ndaki, uluslararası filmcilerden, sanatçılardan, eğitmenlerden, ekoloji ve çevre ile ilgili uzmanlardan oluşan, alanlarında uzman isimlerin katkı ve destekleriyle, hem Türkiye ve Bozcaada’ya dünyanın en nitelikli çevre filmlerini getirmeyi hem de ekolojinin birlikte var olduğu, yeni bir alan yaratmayı amaçlıyor.



BIFED Festivalinde festivalin Jüri üyesi, yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Sırtımdaki Hayatlar” belgeselinin Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan uzun versiyonunun yanı sıra, Nathale Borgers’in “Kumun Rüzgarları Kayanın Kadınları” filmi özel gösterimler kapsamında izlenebilecek. Festival Joel Bakan’ın yazdığı ve Mark Achbar ve Jennifer Abbott’un yönettiği The Corporation filmiyle 30 Ekim günü başlayacak.