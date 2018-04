ITV'nin ilk sezonunu geride bırakan başarılı draması Broadchurch'ün ikinci sezonu için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor





Ulusal medyanın odağı haline gelen küçük bir kasabadaki polis soruşturması üzerine odaklanan ve akıcı senaryosuyla dikkatleri çekendizinin ilk sezonunun ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda farklı yüzleri de göreceğiz.Gelen haberlere göre; Marianne Jean-Baptiste, James D'Arcy, Eve Myles Phoebe Waller-Bridge suç dramasının yeni sezonunda karşımıza çıkan yüzler olacak.Torchwood ve Frankie'nin yıldızı Eve Myles ve Bad Education dizisinden tanıdığımız Waller-Bridge ikilisi yeni sezonda merkezi bir rolle karşımızda olacaklar.Her iki ismin karakter detayları hakkında şimdilik detaylı bilgi mevcut değil. Camelot'un ortak yaratıcılarından olan, ayrıca Doctor Who ve Torchwood ekibinde yazarlık yapmış olan dizinin senaristi Chris Chibnall bu iki isimle çalışacak olmaktan mutluluk duyacağını ifade ediyor.Oscar ve BAFTA adaylığı bulunan Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies, Without a Trace) ise dizide ana rollerden birini canlandıracak. Chibnall; Marianne'ın İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri olduğunu belirtip, oyuncunun Broadchurch dünyasında silinmez bir iz bırakacağını ifade ediyor.Dizinin uygulayıcı yapımcılarından Jane Featherstone (The Hour, Life on Mars, Law & Order: UK) ise James D'Arcy hakkında konuşurken; Cloud Atlas ve Hitchcock gibi filmlerdeki rolleriyle olağanüstü işler yapmış olan bir oyuncuyu Broadchurch ekibine kazandırmanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor.