Broken Cıty

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Kara film ve politik gerilim sevenlerin kaçırmaması gereken filmlerden biri olarak anılan Broken City, Mark Wahlberg ile Russell Crowe'ı beyazperdede ilk kez biraraya getiriyor.

Başrollerini Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones’ın paylaştığı Broken City filminin yönetmeni Allen Hughes. Aslında hepimize tanıdık gelen bir konuyu işliyor Broken City. Politika, araştırma ve skandalın güç dengelerini nasıl etkilediğini bir kez daha karşımıza çıkartıyor. New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle (Russell Crowe) karısı Emily Barlow’un (Catherina Zeta – Jones) kendisini aldattığı şüphesi züerine eski bir polis memuru olan ve kurumdan uzaklaştırıldıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya devam eden Billy Taggart (Mark Wahlberg)’ı işe alır. Dedektif Taggart, araştırmalarını derinleştirirken kendini zamanla dişli düşmanlar edineceği büyük bir skandalın içinde bulur. Senaryosunu Brian Tucker'ın yazdığı film politik gerilim sevenleri mutlu edecek gibi görünüyor.