Bu akşam hangi diziler var? 18 Eylül TV yayın akışı
18 Eylül 2025 Perşembe günü TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri hem yeni sezon dizileri hem de heyecan dolu programlar bekliyor. Peki Bu akşam hangi diziler var?
Özge Çolak
18 Eylül Perşembe günü kanallar, gündüzden geceye uzanan zengin yayın akışlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizilerin yeni sezon bölümleri ve birbirinden heyecanlı programlarla dolu akşamın program listesi belli oldu.
Kanal D
- 20:00 Eşref Rüya
- 23:15 Jackie Chan İz Peşinde
Show TV
- 20:00 Veliaht
- 22:00 Veliaht
- 00:45 Kızılcık Şerbeti
ATV
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
NOW
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı-YENİ DİZİ
- 01.45 Kıskanmak
TRT 1
- 20:00 Cennetin Çocukları
- 19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
- 22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
Star TV
- 20:00 Çarpıntı
- 22:45 Sahipsizler
- 01:15 Baba Ocağı
TV8
20:00 MasterChef Türkiye