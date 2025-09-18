Bu akşam hangi diziler var? 18 Eylül TV yayın akışı

18 Eylül 2025 Perşembe günü TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri hem yeni sezon dizileri hem de heyecan dolu programlar bekliyor. Peki Bu akşam hangi diziler var?

Özge Çolak

18 Eylül Perşembe günü kanallar, gündüzden geceye uzanan zengin yayın akışlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizilerin yeni sezon bölümleri ve birbirinden heyecanlı programlarla dolu akşamın program listesi belli oldu.

Kanal D

  • 20:00 Eşref Rüya
  • 23:15 Jackie Chan İz Peşinde

 

Show TV

  • 20:00 Veliaht
  • 22:00 Veliaht
  • 00:45 Kızılcık Şerbeti

 

ATV

  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

 

NOW

 

TRT 1

  • 20:00 Cennetin Çocukları
  • 19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
  • 22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

 

Star TV

  • 20:00 Çarpıntı
  • 22:45 Sahipsizler
  • 01:15 Baba Ocağı

 

TV8 

20:00 MasterChef Türkiye