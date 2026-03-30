30 Mart 2026 Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında hem sevilen fenomen dizilerin yeni bölümleri hem de heyecanla beklenen yeni yapımların tanıtım rüzgarları esiyor. İstanbul'daki yağışlı hava nedeniyle evde vakit geçirecekler için oldukça dolu bir yayın akışı mevcut. Peki Bu akşam hangi diziler var? 30 Mart Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 NOW TV kanal yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
23.30 Kıskanmak
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler