Türkiye'nin ilk üç boyutlu animasyon filmi "Uzay Kuvvetleri 2911", bilim kurgu ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin ilk üç boyutlu animasyon filmi olduğu belirtilen "Uzay Kuvvetleri 2911", 16 Mayıs'ta gösterime girecek.Bilim kurgu ve macera türündeki filmin basın gösterimi, Ortaköy Feriye Sinemaları'nda yapıldı.Filminin yönetmenliğini, "Matrix", "Tomb Raider", "The Demolition Man-Cezanlandırıcı", "Star Trek-Uzay Yolu" gibi projelerde görsel efekt sanatçısı olarak yer alan Şahin Derun üstlendi.Gösterim sonrası açıklama yapan Derun, senaristliğini de gerçekleştirdiği filmin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.Derun, 3 yılda tamamlanan film için yurt dışından Türkiye'de daha önce hiç kullanılmamış sistemleri getirdiğini anlatarak, kalabalık bir ekiple filmi tamamladığını belirtti.Yurt dışında çalışırken Türkiye'ye gelip tecrübeleri kullanarak farklı şeyler yapmak istediğini dile getiren Derun, "Türkiye'de daha çok aile ve dram yapılı filmler yapılıyor. Aksiyon, bilim kurgu ve animasyonun çok büyük açığı vardı. Bu üç boyutlu animasyon filmi yapma kararı aldım. Filmimiz bilim kurgu ve uzayda geçiyor. Yıl 2911 çünkü Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun bininci yılı" diye konuştu.Derun, filmde aile değerlerinin korunduğunu ve şiddet öğelerinin yer almadığını vurgulayarak, "Filmimizde silah yok. İnsanlar kan ve revan içerisinde ölmüyor. Dövüşüyorlar uzay savaşları var ama kahramanların eline silah verip insanları öldürmelerini istemedim. Filmdeki mesajım şuydu, zekanın gücü her zaman bileğin gücünden üstündür. Aileler rahatlıkla çocuklarıyla filmi izleyebilir" ifadelerini kullandı."Uzay Kuvvetleri 2911" filminde, 2911 yılında görev için yola çıkan bir Türk uzay gemisinde mürettebatın yaşadığı macera anlatılıyor.Filmin fragmanını izlemek için(AA)