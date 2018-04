Bu filmler hepimize iyi gelecek

33. İstanbul Film Festivali'nin 'Antidepresan' bölümü zor günlerde ilaç gibi gelecek filmlerle dolu

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. 5 Nisan'da başlayacak 33. İstanbul Film Festivali'nin 'Antidepresan' bölümü bu zor günlerde ilaç gibi gelecek filmlerle dolu. İşte herkesin yüzünü güldürecek filmler...

Life’s a Breeze / Hayat Bir Esintidir

5 Nisan Cumartesi, 21.30 Nişantaşı City’s/ 6 Nisan Pazar, 11.00 Rexx/ 9 Nisan Çarşamba, 13.30 Feriye Senarist–yönetmen Lance Daly’nin son filmi, kriz sonrası ekonomik sıkıntıyla sarsılan Dublin’de geçen bir aile komedisi. Filmde, içi para dolu bir yatağı yanlışlıkla çöpe atıp bir de radyodan yardım çağrısında bulununca bütün ülkenin çöplüklere akın etmesi ve ailenin dağılma raddesine gelişi mizahi bir dille anlatılıyor.

We are the Best! / Bizden İyisi Yok

5 Nisan Cumartesi, 11.00 Rexx/ 6 Nisan Pazar, 11.00 Atlas/ 7 Nisan Pazartesi, 16.00 Nişantaşı City’s

Lukas Moodysson’un, eşi Coco’nun yazıp çizdiği Never Goodnight adlı çizgi romandan uyarladığı, tüm sinemaseverlere seslenen bir film. Çok küçük yaşta kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmış 13 yaşındaki üç arkadaşın ellerinde tek bir enstrüman olmadan, bir punk grubu kurmalarını anlatıyor. Yönetmen Lukas Moodysson’un hayatın yaşamaya değer olduğunu göstermek amacıyla çektiği film, Tokyo’da büyük ödül, Reykjavik’te izleyici ödülü ve Lübeck’te Baltık jürisi ödüllerini aldı.

Club Sándwich

17 Nisan Perşembe, 11.00 Feriye/ 18 Nisan Cuma, 21.30 Feriye/ 19 Nisan Cumartesi, 19.00 Rexx

Ördek Mevsimi ve Tahoe Gölü filmlerinden tanıdığımız Fernando Eimbcke’nin yazıp yönettiği Meksika yapımı komedi Club Sándwich, çok iyi anlaşan bir anne–oğulun hikâyesini ergenlik sancıları ve gündelik detaylar üzerinden mizahi dokunuşlarla anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Lucio Giménez Cacho, María Renée Prudencio ve Danae Reynaud’un bulunduğu film, San Sebastian Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, Torino Film Festivali’nde En İyi Film ödüllerini kazandı. Fernando Eimbcke de festivalin konukları arasında.

Attila Marcel

5 Nisan Cumartesi, 16.00 Rexx/ 8 Nisan Salı, 19.00 Atlas/ 10 Nisan Perşembe, 11.00 Nişantaşı City’s

Büyük ilgi toplayan Belleville’de Randevu ve Filmekimi 2010 programında yer alan Sihirbaz adlı canlandırma filmlerinin ardından Sylvain Chomet bu kez canlı çekim bir Fransız komedisiyle festival programında. Yönetmenliğini ve senaryosunu Chomet’nin üstlendiği Attila Marcel, iki teyzesi tarafından yetiştirilmiş, konuşmaktan vazgeçmiş, 33 yaşındaki Attila’nın çocukken öldüğünü sandığı anne ve babasını bulabilmek uğruna başından geçenleri anlatıyor. Başrollerini Guillaume Gouix, Anne Le Ny ve Bernadette Lafont’un paylaştığı film ilk gösterimini Toronto Film Festivali’nde yaptı.