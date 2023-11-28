Bu hafta en çok izlenen 10 dizi ve reytingleri ( 19-26 Kasım 2023)

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gönül Dağı, Ömer, Kuruluş Osman gibi birbirinden iddialı yapımlar arasında her hafta kıyasıya reyting rekabeti yaşanıyor. Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time kısmında izleyiciyle buluşan yerli dizilerin aldıkları reytingleri ve en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesinde en çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte zirvenin sahibi o dizi ve ilk 10'a giren yapımlar...

PRIME TIME'DA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ (19-26 KASIM 2023)

1 - GÖNÜL DAĞI (SEZON 4 - BÖLÜM 115) - 10,16

2 - KIZILCIK ŞERBETİ (SEZON 2 - BÖLÜM 40) - 9,10

3 - YARGI (SEZON 3 - BÖLÜM 72) - 8,24

4 - KURULUŞ OSMAN (SEZON 5 - BÖLÜM 137) - 8,13

5 - YALI ÇAPKINI (SEZON 2 - BÖLÜM 47) - 6,99

6 - TEŞKİLAT (SEZON 4- BÖLÜM 84) - 6,81

7 - KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ (SEZON 1 - BÖLÜM 2) - 6,79

8 - ŞAHANE HAYATIM (SEZON 1 - BÖLÜM 4) - 6,46

9 - ÖMER (SEZON 2 - BÖLÜM 32) - 6,45

10 - YABANİ (SEZON 1 - BÖLÜM 11) - 5,54