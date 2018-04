Bu yaz bilim kurgu ve aksiyona doyacağız!

Bilim ve teknolojinin aksiyonla harmanlanarak beyaz perdeye aktarıldığı devam filmleri, sıcak yaz günlerinde sinema seyircisini salonlara çekmek için yarışacak.

Çizgi romanlardan uyarlanan "Transformers" ve "X-Men"'in yanı sıra "Yarının Sınırında", "Galaksinin Koruyucuları" gibi çok sayıda bilim kurgu yapım görücüye çıkmaya hazırlanıyor.



İyilerle kötülerin savaşı "Transformers: Kayıp Çağ"

Devam filmi "Transformers: Kayıp Çağ", haziran ayında gösterime girecek. Marvel çizgi romanlarından uyarlanan yapımda Mark Wahlberg başrolde izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon bilim kurgu yapımda seyirci, bir önceki filmden devamla savaş sonrası ortalarda gözükmeyen Autobotlar ile Decepticonlar arasında yeniden patlak verecek çatışmaya tanık olacak. Nicola Peltz, Jack Reynor ve Stanley Tucci'nin yer alacağı filmin yönetmenliğini Michael Bay üstleniyor.



"X-Men: Geçmiş Günler Gelecek"

ABD İngiltere ortak yapımı "X-Men: Geçmiş Günler Gelecek", bu ayın son günlerinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Bryan Singer'ın oturduğu, başrollerini Jennifer Lawrence, Hugh Jackman ve Michael Fassbender'ın paylaştığı yapımın konusu ise şöyle:



"Zamanda yolculuk yapmak zorunda kalan X-Men, dünyadaki tüm canlılar üzerinde evrensel bir etkisi olacak önemli bir tarihi olayı değiştirmekle görevlidir. Mutantlar gelecekte kamplara hapsedilmiş durumdadır. Sentinel'ler tarafından avlanıp öldürüldükleri için de nesilleri tükenmenin eşiğine gelmiştir. Mutantların soyunu kurtarabilmek için iki ezeli düşman Magneto ve Charles Xavier güçlerini birleştirir. Planları Sentinel'lerin yarattığı vahşeti durdurmak üzerine kuruludur. Wolverine (Hugh Jackman), kendi kendini iyileştirebildiği için zamanda yolculuğun onda yol açabileceği yan etkiler yok olacaktır. Bu yüzden Wolverine'i Kitty Pryde'ın da yardımıyla geçmişe gönderirler. Trask Industries'in deneyler sonucu ürettiği Sentinel'lerin yapım aşamasına engel olacaklardır."



"Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti"

Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği bir diğer devam filmi "Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti"nde sinemaseverler, hem kendisine hem de gezegendeki diğer maymun ırkına özgürlüğünü kazandıran Caesar'ın mücadelesinin genişleyerek bütün gezegene yayılmasına tanık olacak. Film, serinin önceki serüveninde başrolde olan genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmesinin ardından diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmasını işliyor. Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman'ın sinemaseverleri karşısına çıkacağı yapımın yönetmenliğini Matt Reeves yapıyor.



"Yarının Sınırında"

Başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley'nin paylaştığı "Yarının Sınırında"nın yönetmenliğini ise Doug Liman üstleniyor. Yapımda, yakın bir gelecekte Mimics adı verilen bir uzaylı yarışında kovan görünümlü uzaylıların, saldırı sonucu dünyayı ele geçirmeleri ve bir çok büyük şehri yok ederek milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletmeleri işleniyor. Beyaz perdede seyircinin pek çok yapımın başrolünde izlediği Tom Cruise bu kez de daha önce hiç savaşa girmemiş bir kumandan olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film haziranda

vizyona girecek.



"Galaksinin Koruyucuları 3D"

Marvel'ın "Guardians Of The Galaxy" çizgi romanından uyarlanan "Galaksinin Koruyucuları 3D" filmin yönetmenliğini Slither (2006) filminin yönetmeni James Gunn üstleniyor. Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana'nın başrollerinde izleyicinin beğenisine sunulacak yapım ağustosta görülebilecek.



"Jüpiter Yekseliyor"

Daha önce de "Bulut Atlası (Cloud Atlas)"a imza atan Wachowski kardeşlerin senaristliği ve yönetmenliğe soyundukları bilim kurgu macera filmi "Jüpiter Yükseliyor"un kadrosunda Mila Kunis, Channing Tatum ve Eddie Redmayne rola alıyor. Filmin temmuzda gösterimde olması planlanıyor.



"Yıldızlararası"

Sonbaharda beyaz perdeye gelecek "Yıldızlararası", Kip S. Thorne'nun evrende "Solucan Delikleri"nin gerçekten var olduğu ve bu sayede zamanda yolculuğun mümkün olabileceği teorisinden ilham alınarak geliştirilmiş. Filmin hikayesi bir grup cesur kaşifin bu deliklerden birine gitmeye karar vermesi sonrasında gelişiyor. Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği filmde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine gibi isimler bulunuyor.



"Left Behind"

Bir çok bilim kurgu yapımda olduğu gibi felaketlere sürüklenen dünya ve onu kurtaran bir grup kahramanı anlatan "Left Behind"in yönetmenliğini Vic Armstrong üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Jerry B. Jenkins ve Tim LaHaye'nin romanından Paul Lalonde ve John Patus uyarladı.Filmin oyuncu kadrosunda ise Nicolas Cage, Nicky Whelan ve Chad Michael Murray yer alıyor. Yapım ağustosta vizyona girecek.