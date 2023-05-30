Bu yıl Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak dizi ve filmler açıklandı

Online dizi ve film platformu Disney Plus Türkiye yılın geri kalanında yayınlanacak yeni dizi ve filmlerini paylaştı. Platforma eklenecek yeni yapımlar arasında Obi Wan Kenobi 2. sezon, Alice Müzikali ve Şahan Gökbakar’ın henüz adı açıklanmayan yeni dizisi gibi yapımlar da yer alıyor.

WebTekno'nun aktardığına göre bunlar dışında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yayınlanacak Atatürk dizisi, Arayış ve Aktris gibi çok beklenen yıldız kadrolu diziler de 2023'te yayınlanacak .İşte bu yıl Disney Plus'ta Türkiye'de yayınlanacak dizi ve filmler...

Şahan Gökbakar'dan Disney+'a özel dizi geliyor

Disney+, yayınlanacak içerikler arasında Şahan Gökbakar'ın henüz adı açıklanmayan bir dizisini de yer verdi. Dizinin yayın tarihi ve içeriği hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

Aras Bulut İynemli başrollü 'Atatürk' dizisi

Disney+’ın Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde yayınlayacağı Atatürk dizisinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Songül Oden ve Sarp Akkaya gibi isimler yer alıyor. Disney+’ın açıklamasına göre dizi, 5 bin metrekarelik, Türkiye ve Makedonya’ya dağıtılmış bir set ortamında çekildi. Başrolde yer alan ve Atatürk’ü canlandıran İynemli ise role hazırlandığı sürede siyasi, politik, tarih ve daha pek çok alanda danışmanlıklar aldı.

Disney+, dizinin 360 derece sanal gerçeklik olarak da kurgulandığını açıkladı. İzleyiciler, özel deneyim alanlarında yaşananları Atatürk’ün gözünden deneyimleme imkânı bulacak.

Can Yaman’ın yeniçeri askerini canlandırdığı yeni dizi: El Turco

Oyuncu Can Yaman, yeniçeri askeri Hasan Balaban’ı canlandırdığı bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. Kadrosunda yabancı oyunculara da yer vereceği açıklanan dizinin yayın tarihi paylaşılmadı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer alacağı 'Arayış'

Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer alacağı, Emin Alper yönetmenliğindeki yeni dizi 'Arayış', iyiliği ve şifayı arayan şehirli genç bir kadını konu alacak. Dizi, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde aynı anda yayına girecek.

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollü 'Aktris’ dizisi

Disney+, Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide bir aktrisin sıra dışı hikâyesini işleyecek. Dizi, 31 Mayıs'ta yayınlanacak.

Halit Ergenç’li bilim kurgu dizisi: Numen

Halit Ergenç, Melis Sezen ve Songül Oden’in başrollerinde olacağı yeni ‘Numen’ dizisi duyuruldu. Adı değişebileceği belirtilen dizi, karısı bir trafik kazası geçiren ve komaya giren çok büyük bir teknoloji şirketinin sahibi Arel’in hikâyesini konu alacak. Arel, yapay zekâ teknolojisiyle karısını hayatta tutmaya çalışacak.

Meryem Uzerli, Zafer Algöz ve Emre Karayel’li ‘RU’

Meryem Uzerli, Emre Karayel, Zafer Algöz, Burak Berkay Akgül’e yer veren kadrosuyla 'RU' dizisi, Urla’da geçen bir Ege hikâyesi olacak. Dizinin yayın tarihi henüz belirlenmedi.

Disney+’ın yeni küresel içerikleri

The Bear (2. Sezon)

Obi Wan Kenobi (2. Sezon)

Star Wars Ahsoka

Loki (2. Sezon)

Mandalorian (3. Sezon)

Secret Invasion

The Patient

Steve Carell ve Domhnall Gleeson’lı yeni dizi

Welcome to Chippendales

Fleischman is in Trouble