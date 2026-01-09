Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Ocak Arka Sokaklar yeni bölüm mü?
Kanal D’nin ekran klasiği haline gelen dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle verdiği kısa arayı tamamladı. İzleyiciler "Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Ocak Arka Sokak yeni bölüm mü?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.
Birbirinden ünlü oyuncuların başrolünü paylaştığı Kanal D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar dizisi 2 Ocak 2026 Cuma akşamında Kanal D ekranlarında yer almadı.
Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yılbaşı haftası nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından bu akşam (9 Ocak 2026 Cuma) saat 20.00’de 734. bölümüyle ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz hafta yerini "Pi’nin Yaşamı" filmine bırakan ekip, bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olaylarla kaldığı yerden devam ediyor.
Ali, intikam peşindeki Cevher’in elinde tutsak düşmüştür. Ekip, Ali'yi kurtarmak için operasyon düzenlerken çıkan arbede sırasında Ali, istemeden de olsa Rıza Baba’yı bıçaklar. Bu şok gelişme sonrası Rıza Baba’nın sağlık durumu merak konusu olur.
Oğlu Efe’ye kavuşmanın sevincini yaşayan Pınar, kendisine yöneltilen çok ağır bir suçlama nedeniyle sarsılır ve emniyete götürülür.