Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Ocak Arka Sokaklar yeni bölüm mü?

Ali, intikam peşindeki Cevher’in elinde tutsak düşmüştür. Ekip, Ali'yi kurtarmak için operasyon düzenlerken çıkan arbede sırasında Ali, istemeden de olsa Rıza Baba’yı bıçaklar. Bu şok gelişme sonrası Rıza Baba’nın sağlık durumu merak konusu olur.