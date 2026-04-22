Bugün Eşref Rüya var mı? 22 Nisan Kanal D yayın akışı
Kanal D’nin başrollerini Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir’in (Nisan) paylaştığı rekortmen dizisi Eşref Rüya, bir haftalık zorunlu ara vermişti. Peki Bugün Eşref Rüya var mı? 22 Nisan Kanal D yayın akışı
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in ekran uyumuyla büyük beğeni toplayan Eşref Rüya, izleyicilerini sevindiren haberle geri dönüyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan toplumsal üzüntü nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından, dizi bu akşam (22 Nisan 2026) en kritik virajlarından biriyle Kanal D ekranlarında olacak.
Eşref İçin Yeni Bir Devir: Baba Oluyor!
Dizinin bu akşamki bölümünde tüm taşlar yerinden oynayacak. Eşref, Nisan’ın hamile olduğunu öğrenerek hayatının en büyük haberini alıyor:
Silahların gölgesinde geçen bir ömürden sonra baba olacağını öğrenen Eşref, artık sadece kendisi için değil, bebeği için de karanlık geçmişinden sıyrılma kararı alıyor.
Ancak geçmişten kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Gürdal ve Faruk ile karşı karşıya gelen Eşref, ailesini ve doğacak bebeğini koruyabilmek için hayatının en riskli pazarlığına oturmak zorunda kalıyor.