Geleceğe geldik! O gün bugün!

Bugün 21 Ekim 2015, yani Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filminin ikincisinde, Marty Mcfly ve Doktor Brown'un Marty'nin doğmamış çocuklarını kurtarmak için bundan tam 26 yıl önce geleceğe gittikleri tarih.



Back to the Future Day olarak adlandırılan 21 Ekim 2015'in gelişi sosyal medyada da günün en önemli konusu oldu.



İşte filmden o anlar...