Bugün günlerden ''Game of Thrones''

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ABD'den yaklaşık 15 saat sonra Game of Thrones 4. sezon 1. bölüm bu akşam yayınlanıyor

Efsane dönüyor! Her sezonu olay yaratan Game of Thrones, 7 Nisan’dan itibaren ABD yayınıyla aynı gün Pazartesi 22’de CNBC-e’de başlıyor! İşte bu akşam yayınlanacak bölüme dair detaylar: Dizinin üçüncü sezon final bölümünde, Robb ve yandaşlarını öldüren Frey Hanedanı, Roose Bolton’ı Kuzey’in Koruyucusu ilan etmişti. Tazı ve Arya, Frey askerlerinin Robb’un cesediyle yaptıkları gövde gösterisine şahitlik etmişlerdi. Demir Adaları’nda babasının kararına karşı çıkan Yara, Theon’u kurtarmak için harekete geçmişti. Stark’ların katledilmesinin Kızıl Tanrı’nın işi olduğuna inanan Stannis, Grendry’i öldürmeye karar vermişti. Düşmanları Stark Hanedanı’nın önemli bir kısmını ortadan kaldıran Lannister Hanedanı, tahttaki gücünü korumaktadır. Ne var ki başka düşmanları da vardır ve kendi içlerindeki çatışmalar işlerini zorlaştırmaktadır. Stannis Baratheon Dragonstone’da ordusunu yeniden inşa ederken tehlike, çok daha yakınlarında Güney’den Dorne’dan gelmektedir. Lannister Hanedanı’nın düşmanı Oberyn Martell, Joffrey ile Margaery’nin düğününe katılmak için King’s Landing’e gelmiştir ve niyeti henüz belli değildir. Gece Bekçileri kuzeyde duvarı, Mance Rayder’ın Yabanıllar ordusundan ve Ak Yürüyenlerden korumaya çalışırken güneyde Daenerys Targaryen ejderhaları ve yenilmez ordusuyla Doğu’daki en büyük köle şehrini özgürleştirmek için yola koyulur. Amacı Westeros’a gidecek gücü toplayıp, Lannisterların ailesinden hileyle aldığı Demir Tahtı yeniden ele geçirmektir. Kuzey İrlanda, Hırvatistan ve İzlanda dahil olmak üzere üç ülkede çekilen dizi, gişe filmleriyle yarışır bir prodüksiyona sahip. Kadrosundaysa Sibel Kekilli, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke ve Maisie Williams gibi uluslararası çapta yıldız oyunculara yer veriyor.