Bugün günlerden Malefiz!

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'Uyuyan Güzel' masalını bilmeyen yoktur. Peki, masalın kötü karakteri, yani Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum eden cadının hikayesini merak ettiniz mi hiç? Bugün vizyona giren Malefiz, işte bu hikayeyi anlatıyor...

İşte haftanın filmleri:



Ömer Can'ın yönettiği ve Şerif Sezer, Nail Kırmızıgül, Melih Selçuk ile Medya İzgi'nin oynadığı "Toprağa Uzanan Eller" izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Eda Tezcan ve Ramazan Demirli'nin kaleme aldığı film, Şanlıurfa'dan Çukurova'ya mevsimlik işçi olarak giden bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



"Azem: Cin Karası"

Haftanın bir diğer yerli yapımı "Azem: Cin Karası" adlı filmin yönetmen koltuğunda Volkan Akbaş oturuyor.



Başrollerinde Zeki Şen ile Eylül Öztürk'ün yer aldığı filmin konusu, 1954'te Düzce'de geçen bir hikayeye dayanıyor. Savunucu anlamındaki "Azem" büyüsünün ismini verdiği gerilim türündeki film olayın yaşandığı yerde, Düzce'nin bir köyünde geçiyor.



"Malefiz"

"Uyuyan Güzel" hikayesinin kötü karakterinin anlatılmamış hikayesi "Malefiz" adlı filmi, animasyon ve görsel efekt süpervizörü Robert Stromberg yönetti.



Stromberg'in ilk yönetmenlik denemesinde "Malefiz" rolünde Angelina Jolie kamera önüne geçerken, filmde, Sharlto Copley, Elle Fanning ile Sam Riley rol aldı. Fantastik ve aksiyon türündeki 3 boyutlu filmin konusu şöyle:



"Siyah kanatlara sahip güzel bir kadın olan Malefiz, barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için insanlardan oluşan istilacı bir ordu gelip, topraklarının düzeni tehdit edene kadar huzurlu bir hayata sahiptir. İntikam hırsıyla dolan Malefiz, insanların kralıyla bir savaş verir ve kralın yeni doğan çocuğu Aurora'yı lanetler. Çocuk büyüdükçe Malefiz, Aurora'nın krallığa başarı

getirecek ve Malefiz'in gerçek mutluluğunu sağlayacak anahtar olduğunu fark eder."



"Başkanların Hizmetkarı"

Oscar ödüllü yönetmen Lee Daniels'in yönettiği ABD yapımı "Başkanların Hizmetkarı" vizyona girecek.



Forest Whitaker, Robin Williams, Liev Schreiber, James Marsden ve Oprah Winfrey'in rol aldığı Film, 1952'den 1986'ya kadar Beyaz Saray'da uşaklık (kahyalık) yapan Cecil Gains'ın yaşamını anlatıyor.



"Kan Bağları"

Fransız aktör ve yönetmen Guillaume Canet'in yönettiği ve Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cottilard ile Mila Kunis'in oynadığı "Kan Bağları", gerilim severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Film, Fransız yönetmen Jacques Maillot'un 2008 yapımı "Rivals" adlı yapımından uyarlandı.



New York'ta 1974 yılında geçen filmde, polis memuru Frank ile hapisten yeni çıkan kardeşi Chris arasında yaşanan aksiyon dolu yaşam öyküsü beyazperdeye aktırıldı.



"Asabi Adam"

Phil Alden Robinson'un yönettiği ve Robin Williams, Mila Kunis, Peter Dinklage ile Melissa Leo'nun oynadığı "Asabi Adam" komedi ve dramı içinde barındıran bir film.



Filmde Robin Williams tarafından canlandırılan Henry Altmann, bir trafik kazasından sonra gittiği hastanede Mila Kunis'in oynadığı doktor Sharon Gill'in teşhisiyle sadece 90 dakikalık ömrü kaldığını öğrenir. Ardından bugüne dek yaptığı hatalar için insanlardan af dilemek üzere New York'un altını üstüne getirecek bir maceraya atılır.



"Son Şans"

Polonyalı yazar Stanislaw Lem'in "Gelecek Bilim Kongresi" isimli kitabından uyarlanan bilim-kurgu, çizgi ve dram içerikli "Son Şans" adlı filmin yönetmenliğini Ari Folman yaptı.



ABD, Almanya, İsrail, Polonya, Lüksemburg, Belçika ve Fransa ortak yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Robin Wright, Harvey Keitel, Jon Hamm ile Paul Giamatti yer aldı.



Yaşlı ve işsiz bir aktrise gelen son bir iş teklifi üzerinden yola çıkan film, kadının bu işi kabul ederken verdiği kararın nelere sebep olduğuna ve başına gelen olaylara odaklanıyor.



"Balık ile Kraker'in Maceraları"

Dan Krech'in yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer çizgi filmi "Balık ile Kraker'in Maceraları"nda ise Fish adında bir balık ve Chips adında bir kedinin, hayallerini süsleyen sihirli kemiği almak için birbirlerine karşı verdikleri mücadele izlenebilecek.



(AA)