Bugün hangi diziler var? 27 Nisan 2026 TV yayın akışı
Haftanın ilk gününde televizyon ekranları adeta bir film festivali ve dizi rekabetine sahne oluyor. Bugün 27 Nisan 2026 Pazartesi ve kanallar, dramdan aksiyona, yerli sinemadan zorlu ada şartlarına kadar her zevke hitap eden bir seçki hazırlamış durumda. İşte 27 Nisan 2026 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Bahar (Tekrar)
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Delikanlı (Yeni Bölüm)
23:30 Gece Hattı
00:30 Delikanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin Tekrarı
22:30 Çirkin Tekrarı
00:30 Sevdiğim Sensin Tekrarı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Cehennem Melekleri 4
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.00 Kıskanmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Beni Böyle Sev
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026