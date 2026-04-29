Bugün hangi diziler var? 29 Nisan 2026 TV yayın akışı
29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı televizyon kanalları; sevilen dizilerin yeni bölümleri ve heyecan dolu yarışmalarla hareketli bir yayın akışına sahip. Peki bugün hangi diziler var? 29 Nisan TV yayın akışı
29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı, televizyon ekranlarında hem dizi tutkunlarını hem de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek oldukça yoğun bir program var. Gecenin en büyük etkinliği, Avrupa’nın zirvesindeki iki devin mücadelesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı olurken, sevilen diziler de yeni bölümleriyle reyting yarışında yerini alıyor.
TRT 1 Yayın Akışı
20.00: Garfield | Yabancı Sinema
22.00: Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması
00.15: Teşkilat | Tekrar
02.45: Seksenler | Tekrar
03.30: Benim Adım Melek | Tekrar
NOW Yayın Akışı
20.00: Yeraltı | Yeni Bölüm
00.15: Halef: Köklerin Çağrısı
03.15: Kefaret
04.15: Yasak Elma
06.00: Karagül
Kanal D Yayın Akışı
20.00: Eşref Rüya | Yeni Bölüm
00.15: Uzak Şehir | Tekrar
03.00: Gelinim Mutfakta | Tekrar
05.00: Zalim İstanbul | Tekrar
Star TV Yayın Akışı
20.00: Çirkin | Yerli Dizi - Tekrar
22.45: Sevdiğim Sensin | Yerli Dizi - Tekrar
02.15: Aramızda Kalsın | Yerli Dizi - Tekrar
03.30: İstanbullu Gelin | Yerli Dizi - Tekrar
05.30: Dürüye'nin Güğümleri | Yerli Dizi - Tekrar
ATV Yayın Akışı
20.00: Kuruluş Orhan | 22. Bölüm
00.20: A.B.İ. | 14. Bölüm
03.00: Ateş Kuşları
05.30: Bir Küçük Gün Işığı
Show TV Yayın Akışı
20.00: Güldür Güldür Show | Tekrar
00.15: Gece Hattı | Canlı
01.15: Delikanlı | Tekrar
03.30: Kızılcık Şerbeti | Tekrar
TV8 Yayın Akışı
20.00: Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 | Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30: Gel Konuşalım
04.30: Oynat Bakalım
05.30: Tuzak