Bugün hangi diziler var? 29 Nisan 2026 TV yayın akışı

29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı, televizyon ekranlarında hem dizi tutkunlarını hem de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek oldukça yoğun bir program var. Gecenin en büyük etkinliği, Avrupa’nın zirvesindeki iki devin mücadelesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı olurken, sevilen diziler de yeni bölümleriyle reyting yarışında yerini alıyor.

TRT 1 Yayın Akışı

20.00: Garfield | Yabancı Sinema

22.00: Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

00.15: Teşkilat | Tekrar

02.45: Seksenler | Tekrar

03.30: Benim Adım Melek | Tekrar

NOW Yayın Akışı

20.00: Yeraltı | Yeni Bölüm

00.15: Halef: Köklerin Çağrısı

03.15: Kefaret

04.15: Yasak Elma

06.00: Karagül

Kanal D Yayın Akışı

20.00: Eşref Rüya | Yeni Bölüm

00.15: Uzak Şehir | Tekrar

03.00: Gelinim Mutfakta | Tekrar

05.00: Zalim İstanbul | Tekrar

Star TV Yayın Akışı

20.00: Çirkin | Yerli Dizi - Tekrar

22.45: Sevdiğim Sensin | Yerli Dizi - Tekrar

02.15: Aramızda Kalsın | Yerli Dizi - Tekrar

03.30: İstanbullu Gelin | Yerli Dizi - Tekrar

05.30: Dürüye'nin Güğümleri | Yerli Dizi - Tekrar

ATV Yayın Akışı

20.00: Kuruluş Orhan | 22. Bölüm

00.20: A.B.İ. | 14. Bölüm

03.00: Ateş Kuşları

05.30: Bir Küçük Gün Işığı

Show TV Yayın Akışı

20.00: Güldür Güldür Show | Tekrar

00.15: Gece Hattı | Canlı

01.15: Delikanlı | Tekrar

03.30: Kızılcık Şerbeti | Tekrar

TV8 Yayın Akışı

20.00: Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 | Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02.30: Gel Konuşalım

04.30: Oynat Bakalım

05.30: Tuzak