Bugün hangi diziler var? 7 Ekim TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği, günün en çok izlenen saatleri olan prime time kuşağında, 7 Ekim 2025 Salı günü ulusal kanalların ekranlara getireceği dizi ve programlar belli oldu. Peki bugün hangi diziler var? 7 Ekim TV yayın akışı listesi
Özge Çolak
7 Ekim Salı günü, ulusal kanallar gündüzden prime time kuşağına kadar izleyicilere zengin ve çeşitli içerikler sunuyor. Yeni diziler de birer birer izleyicilerle buluşturuluyor. İşte ana kanalların detaylı yayın akışı:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Gazze'yi Görüyorum
02:40 Seksenler
03:20 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Leman
02:15 Halef: Köklerin Çağrısı
05:00 Şahane Hayatım
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 En Güzel Bölüm
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Çarpıntı
02:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim