Burak Aksak'tan 'Kara Bela'

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Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği komedi filmi Kara Bela 18 Eylül'de vizyonda!

Geçen yıl senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Bana Masal Anlatma filmi ile bir buçuk milyondan fazla seyirciye ulaşan Burak Aksak, yeni filmi Kara Bela ile beyaz perdeye dönüyor.



BKM Film'in yapımcılığını üstlendiği filmde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Berat Yenilmez ve İştar Gökseven gibi oyuncular rol alıyor.



Çekimleri Adana'da tamamlanan, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Kara Bela 18 Eylül'de vizyonda olacak.



Filmin fragmanını izlemek için...