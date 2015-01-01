Burak Demir'e Oscar'lık teklif!

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Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobit' filmlerinin Oscar'lı yönetmeni Peter Jackson, yeni filmine mekân bulmak için geldiği Çanakkale'de belgesel çekimi yapan Burak Demir'le karşılaştı

Habertürk 'ün haberine göre Jackson, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılına özel hazırlanan belgesel için şehirde kamera karşısına geçen Burak Demir’i çekim yaparken izledi ve performansından çok etkilendi.



"SENİNLE MUTLAKA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Yeni Zelandalı yönetmen, oyuncunun fotoğraflarını çekti. Demir’le tanışan Jackson, “Seninle mutlaka çalışmak istiyorum” dedi. Peter Jackson, yeni filminde Çanakkale Savaşı’nı anlatacak. Ünlü yönetmen, daha önce proje için “Anzak askerlerinin tamamının bakış açısını filme yansıtacağım. Gelibolu Savaşı tarihimizin akıllarda kalan önemli bir parçasıdır” demişti. Filmin 2015 yılında gösterime girmesi planlanıyor.