Burcunun özelliklerini taşımayan var mı? Burçlara inanalım, inanmayalım burçlar hakkında konuşmanın çok eğlenceli olduğu bir gerçek. Üstelik burçlar ruh halimize ve karakterlerimize dair birçok ipucunu da barındırır. Farklı karakterlerin birbirlerinden farklı beğenilere sahip olması gibi, farklı burçlar da farklı zevklere sahip olacaktır. Burçlardan yola çıkarak, her burcun beğenilerine uygun bir film önerisi hazırladık. Hangi filmi izleyeceğine karar veremeyenler; burcunuzun filmini seçin ve hayatınızın filmi ile tanışın.

Her burç bir diğerinden bambaşka özellikler taşıyor. Birbirlerinden farklı arayışları ve farklı zevkleri var. Her burcun film beğenisi de farklı olacaktır. Burçların özelliklerine ve beğenilerine uygun birbirinden farklı film önerilerini derlediğimiz bu yazıda, siz de kendi burcunuza ve burcunuzun özelliklerine uygun filmi bulabilir, film arama zahmetine katlanmadan kendinize uygun olan filmi izleyebilirsiniz. Zodyak hazır, öyleyse mısırlar hazırlansın.



Koç Burcu İçin Hareket ve Rekabet: The Devil Wears Prada

Hareket, hız, hırs ve rekabet… Koç burçlarını tanımlamak için kullanılabilecek en ideal sözcükler bunlar olsa gerek. En aktif burçlardan biri olan, parti organizatörü, eğlence ve liderlik seven bu burcumuz için seçtiğimiz film en az kendileri kadar eğlenceli bir film: The Devil Wears Prada. Başrollerinde Meryl Streep ve Anne Hathaway’in muhteşem performanslarını izlediğimiz 2006 yapımı film, kült bir film olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Koç burcunun sevdiği rekabet ortamında, kendi hırsının farkında olmayan bir kadının adım adım işine tutunması ve hırsı ile tanışmasını konu alan hareketli ve eğlenceli bir film. Üstelik filmi izlerken modaya da doyacaksınız.





İnatçı ve Sabırlı Boğa Burcu İçin İnatçı ve Sabırlı Bir Kadının Hikayesi: Joy

Boğa burçları sabırları ve inatçılıkları ile bilinirler. Kolay sıkılmazlar ve senelerce aynı proje üzerinde çalışabilirler. Bir konuda bir şeyi yapmayı kafalarına koydularsa, ağır ve emin adımlarla ilmek ilmek dokur, asla vazgeçmezler; tıpkı Joy filminin başkarakteri gibi. Boğa burcu gibi ailesi ve kendisi için en iyisini isteyen bir ev kadını Joy, bir gün bir temizlik ürünü fikri geliştirir ve ne kadar zorlukla karşılaşsa da düştüğü yerden kalkmayı bilir. O temizlik ürünü ne mi? Hepimizin bildiği vileda! Bir solukta izlenecek, çok keyifli bir başarı öyküsü. Jennifer Lawrance, Bradley Cooper ve Robert De Niro’yu izleme keyfi de cabası.





İkizler Burcu Bir Film Olsaydı Bu Film Olurdu: Me, Myself and Irene

İkizler, tek bir beden içerisinde iki farklı kişi gibidirler. Bir an enerjik, dışa dönük ve sevecen iken bir an sakin, içe kapanık ve huysuz olabilirler. Biz de bu özelliklere uygun, ikizler burcu kadar esprili bir film seçtik, onlar için: Me, Myself and Irene. Bir bedende iki farklı kişiliği yaşayan bir adam ve iki kişiliğin de aşık olduğu Irene. Jim Carey’nin yüksek enerjisi ve muhteşem oyunculuğu ile enerjisi hiç düşmeyen film, eğlenceli diyalogları ile tam bir ikizler burcu filmi.





Aile, Duygular, Çalkantı: Yengeç İçin August Osage County

Ruhsal çalkantı, duygular, sezgiler ve aile. İşte yengeç burcu. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen, duygularını dinlemekten korkmayan, sezgileri güçlü ama bazen de tüm bu duygu yoğunluğunun sorunlara neden olduğu yaz burcu; yengeç. August Osage County de bir yaz ayında, Amerika’nın taşrasında geçen bir aile hikayesi. Yengeç burçlarının çalkantılı ruh halleri kadar çalkantılı bir film. Tam bir yengeç filmi. Sıkı durun yengeçler Julia Roberts ile Meryl Streep’in oyunculuklarına aşık olacaksınız.





Aslanlar İçin Bir Kurt: The Wolf Of Wall Street

Güçlü problem çözme yetenekleri, liderlik özellikleri ve eğlenceye olan düşkünlükleri ile aslan burçları her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi seven ve bunu başaran bir burç olarak bilinir. Bu özelliklere sahip bir karakter tanıyoruz: The Wolf Of Wall Street’in başkarakteri Jordan Belfort. Keskin zekası ve girişkenliği ile Wall Street’te en alt basamaktan en tepeye yükselen Belfort’un hikayesini izlediğimiz The Wolf Of Wall Street, Martin Scorsese imzası taşıyor. Oldukça keyifli bir film olan The Wolf Of Wall Street’i izlerken tüm aslan burçlarının başkarakter ile özdeşlik kuracağına eminiz. İyi seyirler aslanlar.





Düzen Seven Başaklara Düzenli Kareler: The Royal Tenenbaums

Başak burçlarının düzeni ve titizliliği ne kadar sevdiğini bilmeyen yoktur. Bu düzen seven, pratik zekası yüksek burcumuz için en ideal filmi bulmak zor olmadı. Başakların titizliğini, düzenini, temizliğini film çekme tarzında yansıtan her bir karesi muhteşem bir simetriye sahip filmleri ile yönetmen Wes Anderson’ın tüm filmleri başak burçları için ideal. Ancak başak burçlarının şefkatini de göz önünde bulundurarak Wes Anderson’ın aile filmi The Royal Tenenbaums en uygun seçenek gibi görünüyor. Tabii başakların hayata karşı yaklaşımını ve duyguları ele alma biçimini de yansıtan sıradanlıktan uzak bir ailenin filmi…





Terazi Burcunun Denge Arayışı Yolculuğu: Annie Hall

Terazi burcu dengenin burcudur. Ancak sürekli dengeyi aradıkları için denge sürekli bozulur ve yeniden kurulur. Keskin zekaya önem veren, uzun ve verimli tartışmaları, konuşmaları seven bu burç için en ideal yönetmen şüphesiz Woody Allen. Zekice kurgulanmış diyalogları ve hem işinde hem aşkta dengesini arayan baş karakteri ile Annie Hall hem Woody Allen’ın başyapıtlarından biri, hem de terazi burcunun ideal filmi.





Akrep Demek Tutku Demek: Passion

Akrep burcu ile tutkuyu bağdaştıran bir tek biz değiliz tabii. Ancak akrep burcuna önerdiğimiz Passion (Tutku) filmini sadece isminden ötürü değil, akrebin gizem ve sırlara olan düşkünlüğünden dolayı da öneriyoruz. Brian De Palma imzalı Passion, sırlarla dolu bir tutku hikayesi. Bu da filmi, akreplerin kendini bulabileceği bir film yapmaya yetiyor.





Yay Burcunun Eğlencesini Yakalayan Film: Hot Tub Time Machine

Yay burcu eğlenceye düşkünlüğü, hedonizme varan keyifçiliği ile bilinir. Macera seven, yolculuk yapmaya, keşfetmeye, yeniliklere açık olan bu burcun filmi, kendisi kadar eğlenceli: Hot Tub Time Machine. Çok eğlenceli ve komik bir zaman yolculuğu hikayesi olan Hot Tub Time Machine, yayların mısırlarını, kolalarını alıp karşısında keyifli vakit geçireceği bir film.





Oğlak Olmak Demir Lady Ciddiyeti İster

Oğlak ciddi meselelerin burcudur. Sert ve ciddi bir mizaçları vardır. Hedef odaklıdır ve gelenekseldirler; tıpkı Demir Lady gibi… The Iron Lady filmi İngiltere eski başbakanlarından Margaret Thatcher’ın hikayesine odaklanıyor. Kendisi bir terazi burcu olan Thatcher, yükseleninden midir bilinmez oğlak burcunun tüm özelliklerini taşıyor görünüyor. Eski başbakanın hikayesini tam bir oğlak filmi yapan da Thatcher’ın taşıdığı oğlak özellikleri.





Kova Burcuna Özgürlük, Sanat, Sosyallik: Hair

Kova burcu özgürlüğüne düşkünlüğü ile bilinir. Ancak yalnız kalmaktan da hoşlanmazlar. Güçlü bir iletişim yetenekleri vardır ve aşırı sosyaldirler. Tüm bu özelliklerinden yola çıkarak kova için seçtiğimiz film 1979 yapımı Hair müzikali. 70 kuşağı hippi gençlerin hikayesini anlatan film, Broadway’in ünlü müzikalinden sinemaya uyarlandı. Kova burcunun sanat sevgisine de bir müzikal yakışırdı.





Balıkların Hayal Gücüne Uygun: Deadpool

Sezgiselliğin ve derinliğin burcu balık için önerimiz Deadpool. Bu kulağa ilginç gelebilir. Ancak kendisi ile baş başa kalmayı seven, hayal kuracak bolca vakti olan ve buna vakit ayıran balık için bir hayal kahramanının hikayesi iyi gider diye düşündük. Balıkların aşırı verici olmasından kaynaklı olarak kendilerinii feda etmeye yönelik bir yatkınlıkları var. Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda süper kahraman filmleri balıklar için oldukça uygun görünmüyor mu? Deadpool’un derinden akan duygularına karşıt olarak espri ve eğlence ile açığa çıkardığı enerjisi balıkların hem seveceği hem de enerji alabileceği bir film olmasını sağlıyor.





