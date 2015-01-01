Büyük Lebowski hayranlarına sevindirici haber

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'Büyük Lebowski'nin unutulmaz oyuncusu John Turturro, filmde canlandırdığı Jesus karakteriyle yeniden beyaz perdeye döneceğini açıkladı

Sicilya’da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen 60. Taormina Filim Festivali, kült komedi filmi Büyük Lebowski (The Big Lebowski) hayranlarını sevindiren bir haberle sona erdi.



Filimde Jesus adlı bir bowling oyuncusunu canlandıran John Turturro'nun açıkladığı bilgiye göre, efsane film önümüzdeki günlerde yeni versiyonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Festival sırasında katıldığı bir söyleşide Büyük Lebowski'deki Jesus rolüyle yeniden beyaz perdede boy göstereceğini açıklayan Turturro, gerekli yasal izinlerin alınması durumunda bu fikri bir an önce hayata geçireceklerini ifade etti. Turturro’nun Jesus karakterini tekrar canlandıracağı filmin 2015 yılında vizyona girmesi planlanıyor.