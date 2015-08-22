Büyük ödül için yarışacak

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Tunç Davut’un senaryosunu yazdığı ve yönetmeliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi “Dolanma”; 14-22 Ağustos 2015 tarihlerinde düzenlenen 21. Sarajevo Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde büyük ödül "Sarajevo’nun Kalbi" için yarışacak.

Davut’un umutsuzluk, iktidar ve aşk temalarını, Habil ile Kabil hikayesinden yola çıkarak özgün bir sinema diliyle ele aldığı filmin başrollerini; Muhammet Uzuner, Defne Halman ve Baran Şükrü Babacan paylaşıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle geçtiğimiz yıl Bolu-Aladağlar bölgesinde çekilen “Dolanma”nın dünya prömiyeri; festival kapsamında 16 Ağustos 2015, Pazar günü, Saraybosna’daki National Theatre’da gerçekleşecek.