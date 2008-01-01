Buz Devri'nin sevimli kahramanlarının son macerası 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma', Michael Moore'un yeni belgeseli 'Şimdi Nereyi İşgal Edelim?' ve Kristen Stewart ile Nicholas Hault'un rol aldığı 'Aşk Uğruna' haftanın en iddialı yapımları...

Bu hafta sinemalarda 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Aşk Uğruna

Başrollerinde Kristen Stewart ve Nicholas Hault'un yer aldığı bilimkurgu-dram türündeki filmin yönetmenliğini Drake Doremus üstleniyor. Tüm duyguların yasak olduğu bir dünyada birbirlerine aşık olan ve artık hayatları tehlike altında bulunan iki genç arasındaki ilişki üzerine kurulan film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamalarını anlatıyor.





Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Türkçe seslendirmelerini Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın yaptığı Buz Devri serisinin 5. filmi "Buz Devri 5: Büyük Çarpışma"da meşe palamudu düşkünü firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken yine birtakım kozmik olayları tetikler ve bu olayın sonuçları Sid, Manny ve Diego'ya dek ulaşır. Tuhaf ekibimiz yaşamlarını kurtarabilmek için, rengarenk yeni karakterlerle tanışacakları egzotik diyarlara doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkarlar. Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor.

Şimdi Nereyi İşgal Edelim?

"Fahrenheit 9/11", "Benim Cici Silahım" ve "Hasta" gibi tüm dünyada ses getirmiş belgesel filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Michael Moore, ilk gösterimi 2015'te Toronto Film Festivali'nde yapılan yeni belgeseli "Şimdi Nereyi İşgal Edelim?" ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Amerika'nın sosyo-ekonomik problemlerine çare aramayı amaçlayan ABD'li yönetmen, yeni filminde bu kez "madem biz Amerikalılar işgal etmeyi alışkanlık haline getirdik, o halde Avrupa'yı da işgal edip oradaki güzel şeyleri de sahiplenelim." diyor. Yönetmenin tek kişilik bir ordu olarak Avrupa'ya yaptığı çıkarmaların üç kuralı var. Kimseye ateş etmeyecek, petrol yağmalamayacak ve tüm Amerikalıların yararına bir şeyle geri dönecek.



Soygun

Yönetmenliğini Julien Leclercq'un yaptığı ve Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi, Jean-Philippe Puymartin ile Kahina Carina'nın rol aldığı gerilim filminin konusu şöyle; "Yanis ve çetesi için her şey yolunda gitse de yine de bir huzursuzluk vardır. Yanis'in kardeşi Amine, büyük bir soygunda kullanılan silahtan kurtulmak yerine onu satar. Ancak silahı bir uyuşturucu çetesi almıştır ve silah yüzünden başları derde girince, Yanis'i onlar için bir soygun yapmak zorunda bırakırlar. Soygundan sonra Yanis çaldıkları milyonlarca dolar değerindeki uyuşturucuyla ilgilenmese de bu çeteyle yeniden iş yapmak zorunda kalacaktır."

Simülasyon

Morfydd Clark, Chris Obi, Max Deacon ile Adriana Randall'ın rol aldığı filmin yönetmeni Charles Barker. Oyuncularının, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyun dünyasına girerek tek çıkışın kazanmak olduğu bir bilim kurgu ve aksiyon sunduğu film, sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyununu sinema ekranına yansıtıyor.

Sultan

Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'in yaptığı filmin başrollerinde Salman Khan, Marko Zaror, Anushka Sharma ile Randeep Hooda var. Hindistan'ı olimpiyatlarda temsil etmenin hayalleriyle yaşayan yerel bir güreşçi şampiyonu Sultan Ali Khan'ın ve yine Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve kendince hayalleri olan Aarfa isimli genç kızın hikayesini anlatıyor.

Ben Salvador Değilim

Reza Maghsoodi'nin yönettiği filmde Yekta Naser, Carol Vidotti, Reza Attaran ile Rivaldo Ferreira gibi oyuncular rol aldı. İran-Brezilya ortak yapımı komedi türündeki filmin konusu şöyle: "Naser orta yaşlı evli bir öğretmendir. Bir gün bulduğu para dolu çantayı sahibine beklemeden iade eder. Paranın sahibi Naser'e para ödülü gönderir ama Naser onu da iade eder ve bunun ardından bir televizyon kanalı onu ve eşini programa konuk eder. Ardından bir de Brezilya seyahati kazanırlar. Ancak kültür farkı nedeniyle huzursuz olurlar. Orada tanıştığı Angela adlı kadın ise Neser'i

eski sevgilisi Salvador sanmaktadır."



