Çağan Irmak'tan bir dostluk hikayesi

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Çağan Irmak’ın, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Tamam Mıyız?” filmi için geri sayım başladı.

Taff Pictures’ın sunduğu, TIMS Productions yapımı, “Tamam Mıyız?” filmi 29 Kasım’da sinemalarda… Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Deniz Celiloğlu, Sumru Yavrucuk, Zuhal Gencer Erkaya, Aslı Enver ve Gürkan Uygun’un rol aldığı “Tamam Mıyız?” filmi, hayatının en zorlu dönemini geçiren Temmuz ile bedensel dezavantajı nedeniyle en yakını babası tarafından bile kabul görmeyen İhsan’ın, çarpıcı hikayesini konu alıyor. Bir umut hikayesi “Tamam mıyız?” yaşadıkları talihsizlikler sebebiyle dibe sürüklenen iki insanın yollarının kesişmesiyle başlayan dostluklarını ve hayata tutunma çabalarını etkileyici bir dille beyazperdeye taşıyor. İşte konusu... Hayatındaki seçimleri Temmuz’u babası ile karşı karşıya getirir, maddi hiçbir destek beklemeksizin kendi hayatını yaşamak isteyen ve evinden ayrılan Temmuz, ruhunu meslek olarak seçtiği heykeltraşlıkla arındırır. Hayatını devam ettirmek için çocuk romanları için çizerlik yapan Temmuz’un hayatı, sevgilisinden aldığı bir e-mail ile allak bullak olur. Sevgilisi tarafından terk edildiğini öğrenen Temmuz aynı zamanda da işini kaybetmiştir .Hayatı ile yüzleşen Temmuz, dibe vurmuş, yaşama küsmüştür. İhsan ise, bedensel dezavantajı sebebiyle, hayatını annesine bağlı yaşamak zorunda genç bir adamdır. Gerçekleştiremeyeceği hayallerinin yanı sıra annesinin sırtında bir yük olmaktan da mutsuz olan İhsan’ın kurtuluşu ile ilgili tek bir fikri vardır. Ta ki Temmuz’la karşılaşana dek..

