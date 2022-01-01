'Çakallarla Dans 4'te dört kafadarın hazine avını izlerken, 'Lanetli Ev'de 7 aylık hamile olan genç bir kadının taşındı��ı yeni evinde yaşadığı paranormal olayları izleyeceğiz.

Bu hafta sinema salonlarında 2'si yerli 6 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Çakallarla Dans 4

Başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Derya Şensoy ve Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı filminin yönetmeni Murat Şeker yapıyor. Senaryosu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker tarafından yazılan Çakallarla Dans 4, imkansızlıklar yüzünden aynı evde yaşayan 4 kafadarın, günün birinde vasiyet olarak bırakılan ve gömü yerini gösterdiği iddia edilen bir haritanın peşinden Edirne'ye doğru yola çıkma macerası anlatılıyor.





Pastoral Amerika

Oyuncu Ewan McGregor'un ilk uzun metrajlı yönetmenlik deneyimi olan filmde Dakota Fanning, Ewan McGregor, Rupert Evans, Jennifer Connelly ve David Strathairn rol alıyor. Philip Roth'un Pulitzer Ödüllü romanından uyarlanan ve eylül ayında Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan filmin odak noktasında 1960'ların toplumsal ve siyasal çalkantılarıyla dağılan 'mükemmel' bir Amerikan ailesi bulunuyor. Film, başarı merdivenini tırmanıp saygınlık kazanan Seymour Levov ve ailesini yıllar boyu takip ederken, Vietnam'dan 1968 olaylarına ve Watergate'e kadar ABD tarihine de tanıklık ediyor.

Lanetli Ev

Aaron Keeling ile Austin Keeling'in yönettiği korku filminde Emily Goss, Taylor Bottles, Cathy Barnett ve Natalie Pellegrini başrolleri paylaşıyor. Yedi aylık hamile olan genç bir kadının taşındığı yeni evinde yaşadığı paranormal olayları konu alan korku ve gerilim türündeki filmin konusu kısaca şöyle: "7 aylık hamile Jennifer Branagan, kocasıyla birlikte doğup büyüdüğü kasabaya taşınmıştır. Yeni evin ürkütücü havası, mobilyaların kendi kendine hareket etmesi ve ruhani varlıkların görünmesiyle kesinleşmiştir. Jennifer oturdukları evin hayaletli olduğuna ikna olmuştur fakat kimse genç kadına inanmaz çünkü başka kimse evde tuhaf bir olay yaşamamıştır. Jennifer'ın yaşadığı duygu karmaşası ile yakın zamanda anne olacağı gerçeği genç kadının zihnini karıştırır ve kocasıyla arasındaki ilişki giderek gerginleşir."





Savaş Vadisi

Mel Gibson'ın yönetmenliğe geri döndüğü, başrolünde Andrew Garfield'ın yer aldığı film, 2. Dünya Savaşı'nda savaşmayı reddeden ve kurşun sıkmadan onlarca hayatı kurtarmayı başaran Desmond T. Doss'un hikayesini anlatıyor. Andrew Garfield'in yanı sıra Teresa Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey ve Hugo Weaving gibi isimlerin de rol aldığı filmde, Amerikan tarihinin onur madalyasına layık görülen ilk vicdani retçisi Desmond T. Doss'un, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunda görev yaparken yaşadığı sorunlar ve 75'e yakın kişiyi kurtararak kahraman oluş süreçleri anlatılıyor.

Frantz

Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stotzner ile Marie Gruber'in rol aldığı oynadığı filmin yönetmen koltuğunda François Ozon var. "Swimming Pool", "8 Femmes", "Dans la Maison" gibi filmlerle tanınan yönetmenin Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan yeni filmi, savaşın geride bıraktığı hayatları anlatıyor.

Bana Git De

Handan Öztürk'ün yönettiği, Atiye, Tayanç Ayaydın, Seyyal Taner ve Birsen Dürülü'nün rol aldığı film, varoluş sorgulamalarını aşmak için Doğu'ya yolculuk yapan bir gencin hikayesine odaklanıyor. Tayanç Ayaydın, varoluş bunalımını aşmak için İstanbul'dan Doğu'ya doğru yolculuk yapmak isteyen gitarist Ali'yi, Atiye ise ünlü olmak için Doğu'dan kaçıp İstanbul'a gelmek isteyen Leyal'i canlandırıyor.