Cameron Diaz'ın dönüşü muhteşem olacak!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hollywood'un en çok kazanan aktrisi ünvanını yıllardır elinde tutan Cameron Diaz, uzun süren sessizliğini yönetmenliğini Richard Kelly'nin yaptığı 'The Box' filmiyle bozuyor.

Başrolünü James Marsden ile paylaştığı filmde ’Norma Lewis’ isminde halim selim bir kadını canlandıran Cameron Diaz, filmin galasında giyeceği kostüm için şimdiden ünlü modacılarla görüşmeye başladı...



Hollywood ’da 20 yıl, 32 film ve toplam 3 milyar dolar gişe hasılatı bulunan 42 yaşındaki güzel oyuncu, Glamour Dergisi’ne verdiği röportajda kariyerinin zirvesine çıktığını ve artık istediği filmi çekebileceği konumda olduğunu söyledi. Diaz, son olarak ‘Sex Tape’ filminde çırılçıplak kamera karşısına geçerek adından söz ettirmişti.