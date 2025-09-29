Can Borcu dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

2025-2026 dizi sezonunda reyting yarışı kızışırken, atv ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan "Can Borcu" dizisi için final kararı verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 28. bölümde izleyiciye veda edecek.

NTC Medya yapımı olan ve başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay gibi güçlü isimlerin paylaştığı dizinin final kararı, reytinglerdeki düşüşle ilişkilendiriliyor. Dizinin 26. bölüm reytingleri şu şekilde gerçekleşmişti:

Tüm Kişiler: %2.60 reytingle 5. sıra

AB: %1.31 reytingle 12. sıra

ABC1: %1.85 reytingle 8. sıra

Düşük kalan bu reyting oranlarının ardından, yapım ekibine dizinin 28. bölümde final yapacağı resmi olarak duyuruldu. Hülya Bilban'ın yönettiği, İlker Arslan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı dizi, böylece ekran macerasını sonlandıracak.

"Can Borcu" Dizisinin Konusu

Dramatik öyküsüyle dikkat çeken Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile arasındaki bağı yeniden kurma çabasını merkezine alıyordu.

Dizi, bu süreçte ortaya çıkan ve aileyi altüst eden yıllardır saklanan sırlar, Celal'in gizli ilişkisi ve eşi Handan'ın ailesini bir arada tutma mücadelesi gibi konuları; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmaları ekseninde işliyordu.