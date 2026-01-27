Can This Love Be Translated? dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?
Netflix’in 2026 yılına iddialı bir giriş yapan yeni dizisi "Can This Love Be Translated?", 16 Ocak'ta izleyiciyle buluştuğu andan itibaren romantik komedi tutkunlarının favorileri arasına girmeyi başardı. Peki Can This Love Be Translated? dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?
Netflix’in en dikkat çekici projelerden biri olan Güney Kore yapımı romantik komedi dizisi “Can This Love Be Translated?”, 16 Ocak'ta izleyiciyle buluştu.
Dizinin başrollerinde, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kim Seon-ho ve Go Youn-jung yer alıyor. Senaryosu ise Kore dizi dünyasının efsanevi yazarları Hong Kardeşler (Hong Jung-eun ve Hong Mi-ran) tarafından kaleme alındı.
Yazarların daha önceki başarıları (Alchemy of Souls, Hotel Del Luna) göz önüne alındığında, dizinin bu kadar hızlı bir şekilde radara girmesi şaşırtıcı olmadı.
Can This Love Be Translated? dizisi konusu ne?
Sürprizlerle dolu romantik komedi Can This Love Be Translated?, çok dilli çevirmen Joo Ho-jin'in dünyaca ünlü Cha Mu-hee'nin çevirmeni olmasıyla yaşananları anlatıyor.