Canlandıranlar Festivali’nde “engelsiz” film gösterimi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Canlandıranlar Festivali tüm bedensel engellileri özel bir gösterimde Goro Miyazaki’nin Tepedeki Ev filmiyle buluşturacak

Festival kapsamında 24 Mayıs Cumartesi günü, saat 11:00’de İstanbul Modern’de Ankara Engelsiz Film Festivali’nin desteğiyle gerçekleştirilecek film gösterimini; sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı uygulamalarıyla, görme ve işitme engelli bireyler, ücretsiz olarak izleyebilecek. Yönetmenlik kariyerine ilk adımı Yerdeniz Öyküleri (Gedo Senki) filmiyle atan Miyazaki’nin Tepedeki Ev filmi, bir grup Yokohamalı gencin 1964 Tokyo Olimpiyatları hazırlığı nedeniyle, okullarının kulüp binasının yıkılmasını engellemeye çalışmasını konu alıyor.



100’den fazla film Yüzde 100 animasyon

2. Canlandıranlar Festivali’nin açılışı 23 Mayıs akşamı Beyoğlu sineması’nda yapılacak. Festival filmleri 24-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü, SAE eğitim Enstitüsü İstanbul salonlarında ücretsiz olarak izlenebilecek. Başka Sinema işbirliğiyle Beyoğlu Pera ve Kadıköy Moda Sahnesi sinemalarında 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak gösterimlerin bilet ücreti ise 12 TL olacak.



Festivalde animasyon sineması tutkunları 100’ün üzerinde filmle buluşacak. Festivalin bu yılki konuk yönetmeni ise İtalyan’ın animasyon alanındaki genç ve ödüllü yeteneği Alessandro Rak olacak. Festivalde, geçen yıl ölen, çevreci bir aktivist ve hayvan hakları savunucusu olarak da tanınan animasyon ustası Frederic Back’in filmlerinden oluşan bir seçki de yer alacak.



“Yüzden fazla film, yüzde yüz animasyon” sloganıyla yola çıkan ve İtalyan ağırlıklı bir programı olan festivalde, Annecy, View, O!pla gibi dünyaca ünlü festivallerin seçkilerine de yer verilecek. Festival kapsamında konuk yönetmen Alessandro Rak’ın katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca yeni yerli animasyon filmlerinin en iyilerinden oluşan bir bölüm de yer alacak.



Canlandıranlar Derneği’nin İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul Modern, Bahçeşehir Üniversitesi ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştirdiği Canlandıranlar Festivali’nin medya sponsoru cnbc-e ve e2, iletişim sponsorları Publicis Modem, Point İstanbul, Beyazperde, Öteki Sinema, Kültür Mafyası, Ekşi Sinema ve Arka Pencere, içerik sponsorları ise Radio Canada, Annecy, O!pla ve Puruli. Festivalin “Engelsiz Gösterim” bölümünün sponsorluğunu ise Peugeot üstlendi.