Cannes Film Festivali başladı!

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Merakla beklenen yılın en büyük sinema olaylarından Cannes Film Festivali başladı.

67. Cannes Film Festivali, trafik kazasında hayatını kaybeden Monaco Prensesi ve sinema oyuncusu Grace Kelly’nin hayatını konu alan "Grace of Monaco" filminin yarışma dışı gösterimiyle başladı.



Sinemaseverler, filmin ABD'li yönetmeni Oliver Dohan ve başrolde Grace Kelly’yi canlandıran Nicole Kidman'a, "kırmızı halı" geçidinde büyük ilgi gösterdi. Grace Kelly'nin çocukları, Prens 2. Albert, Prenses Caroline ve Prenses Stephanie, anne ve babalarının tanışmasına vesile olan Cannes Film Festivali’nin açılış gecesini davetli olmalarına rağmen boykot etti. Grece Kelly ve Prens 3. Rainer'in çocukları, daha önce yaptıkları açıklamada, anne ve babalarının hayatını konu alan filmin gerçek olayları yansıtmak yerine ticari amaçlı olarak ''tarihi saptırdığı'' gerekçesiyle festivali boykot edeceklerini bildirmişti.



Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden birisi olan Cannes Film Festivali, 24 Mayıs’taki ödül töreni ile sona erecek. Festival dolayısıyla dünya sinemasının önemli yıldızları Cannes kentine akın ederken, festival sarayında kurulacak sinema pazarıyla binlerce film görücüye çıkacak.