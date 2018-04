Dünyanın en eski film festivali olan 68. Cannes Film Festivali bugün Fransa'nın güney sahili Cannes kentinde başlıyor.

Altın Palmiye ödülü için bu yıl 53 filmden 19'u yarışıyor. Geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' sinema filmi Altın Palmiye ödülü kazanmıştı.Bu yıl festivalin tanıtım afişi 1982 yılında hayatını kaybeden ve bu yıl 100. yaşına giren İsveçli aktris İngrid Bergman'ın efsane 'Casablanca' filminden alınan gülümseyen fotoğrafıyla festivalin tanıtımı yapılıyor.Her yıl sıkı güvenlik önlemlerin alındığı festival bu yıl Fransa'da yaşanan terör saldırıları ve geçtiğimiz hafta Cannes kentinde bir kuyumcuya yönelik soygunda 17 milyon Euro değerinde mücevherle izini kaybettiren soyguncuların bulunamaması kentte terör ve soyguna karşı güvenlik tedbirleri artırıldı. Cannes Valisi Adolphe Colrat ' terör ihbarı yok ama tedbir almalıyız. Festival teröristlerin hedef tahtası olabilir. Cannes kentine gelen on binlerce ziyaretçi, turistleri, halkın güvenliğini sağlamalıyız diye konuştu'.İlki 1955 yılında verilen 18 ayar altın 19 yapraktan yapılan 20 bin Euro değerinde olan ve bu yıl 60. yılını kutlayan 'Altın Palmiye' ödülü hangi sanatçılara verileceği şimdiden merak ediliyor.Dünya sinemasın gözü Altın Palmiye'de. Bu yıl 24 Mayıs tarihine kadar devam edecek festivalde favori filmler arasında Fransız Yönetmen Jacques Audiard'ın 'Dheepan', Yönetmen Stephane Brize'nin 'La Loi du Marche' İtalyan Yönetmen Nanni Moretti'nin 'Mia Madre' Yönetmen Paolo Sorrentino'nun 'Youth' filmleri favori gösteriliyor. Çok sayıda Asya ülkelerine ait filmlerde yarışmada yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 'Altın Palmiye', Altın Kamera' 'Cinefondation Ödülü' kazanan filmler hangisi seçileceği merakla bekleniyor. Kategorilerde en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi kadın ve erkek oyuncu, kısa metrajlı film, en iyi film, jüri ödülü, büyük jüri ödülleri sahipleri yakında belli olacak.Bu yıl kırmızı halıda poz verecek sanatçılar arasında jüri heyetinde yer alan Coen kardeşler, Kanadalı Yönetmen Xavier Dolan, Hollywood yıldızı Jane Fonda, Jake Gyllenhaal, Sophie Marceau, Cate Blanchett, Colin Farrell, Michael Fassbender, Marion Cotillard, Matthew Mc Conaughey gibi çok sayıda ünlü bulunuyor. Yarışmada Amerikan filmleri arasında Yönetmen Gus van Sant'ın 'The Sea of Trees' filmi Todd Haynes'in dram filmi 'Carol', Australyalı Yönetmen Justin Kurzel'in 'Macbeth' filmleri yarışıyor. (DHA)