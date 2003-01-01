"Cannes'a çıkarma yapacağız!"

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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, bu yılki Cannes Film Festivali'ne Türkiye olarak çıkarma yapacaklarını söyledi

Festivaldeki Türkiye etkinlikleriyle ilgili olarak soruları yanıtlayan Akil, 14 Mayıs'taki festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in de katılacağını duyurdu. Büyükelçi Akil, Bakan Çelik'in Fransız mevkidaşıyla Aurelie Filippetti ile de bir adaya geleceğini belirtti. Türk sinemasının 100. yıl dönümü kutlama etkinliklerini Cannes Festivali'ne taşıyacaklarını ifade eden Büyükelçi Akil, 16 Mayıs'ta Bakan Çelik'in, dünya sineması temsilcilerine resepsiyon vereceğini bildirdi. Büyükelçi Akil, 19 Mayıs'ta da kendisinin katılımıyla Cannes'da tanıtım etkinliği düzenleneceğini kaydederek "Bu yılki festivale Türkiye olarak çıkarma yapacağız'' dedi. Bakan Çelik'in, bu yıl ''Altın Palmiye'' için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminin 16 Mayıs'taki galasına katılması bekleniyor. Cannes Film Festivali, 14-25 Mayıs'ta düzenlenecek. Festivalde 18 film "Altın Palmiye" için yarışacak. Festival, trafik kazasında hayatını kaybeden Monaco Prensesi ve ünlü sinema oyuncusu Grace Kelly'nin hayatını konu alan "Grace of Monaco" filminin Yarışma dışı gösterimiyle başlayacak.

Fransız sinemacı Oliver Dohan'ın yönettiği filmde Grace Kelly'yi, oyuncu Nicole Kidman canlandırıyor. Festivalde jüri başkanlığını Yeni Zelandalı senaryo yazarı ve yapımcı Jane Campion yapacak. Nuri Bilge Ceylan'ın, 2003 yılında 56. Cannes Film Festivali'nde yarışan "Uzak" isimli filmi, "Altın Palmiye"den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan "Büyük Jüri Ödülü"nü (Grand Prix) almıştı. Ceylan, 2008 yılında da "Üç Maymun" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü almış, 64. Cannes Film Festivali'nde ise "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle "Büyük Jüri" ödülüne layık görülmüştü. Ünlü yönetmen, "Kış Uykusu" filmiyle bu yıl yine "Altın Palmiye" için yarışacak.