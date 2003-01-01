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"Cannes'a çıkarma yapacağız!"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, bu yılki Cannes Film Festivali'ne Türkiye olarak çıkarma yapacaklarını söyledi
Festivaldeki Türkiye etkinlikleriyle ilgili olarak soruları yanıtlayan Akil, 14 Mayıs'taki festivalin açılışına Kültür ve Turizm  Bakanı Ömer Çelik'in de katılacağını duyurdu.  Büyükelçi Akil, Bakan Çelik'in Fransız mevkidaşıyla Aurelie Filippetti  ile de bir adaya geleceğini belirtti. Türk sinemasının 100. yıl dönümü kutlama etkinliklerini Cannes  Festivali'ne taşıyacaklarını ifade eden Büyükelçi Akil, 16 Mayıs'ta Bakan  Çelik'in, dünya sineması temsilcilerine resepsiyon vereceğini bildirdi. Büyükelçi Akil, 19 Mayıs'ta da kendisinin katılımıyla Cannes'da  tanıtım etkinliği düzenleneceğini kaydederek "Bu yılki festivale Türkiye olarak  çıkarma yapacağız'' dedi. Bakan Çelik'in, bu yıl ''Altın Palmiye'' için yarışan Nuri Bilge  Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminin 16 Mayıs'taki galasına katılması bekleniyor. Cannes Film Festivali, 14-25 Mayıs'ta düzenlenecek. Festivalde 18 film  "Altın Palmiye" için yarışacak. Festival, trafik kazasında hayatını kaybeden  Monaco Prensesi ve ünlü sinema oyuncusu Grace Kelly'nin hayatını konu alan "Grace  of  Monaco" filminin Yarışma dışı gösterimiyle başlayacak. 
Fransız sinemacı Oliver Dohan'ın yönettiği filmde Grace Kelly'yi,  oyuncu Nicole Kidman canlandırıyor. Festivalde jüri başkanlığını Yeni Zelandalı  senaryo yazarı ve yapımcı Jane Campion yapacak. Nuri Bilge Ceylan'ın, 2003 yılında 56. Cannes Film Festivali'nde  yarışan "Uzak" isimli filmi, "Altın Palmiye"den sonra festivalin ikinci önemli  ödülü olan "Büyük Jüri Ödülü"nü (Grand Prix) almıştı. Ceylan, 2008 yılında da "Üç Maymun" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü  almış, 64. Cannes Film Festivali'nde ise "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle "Büyük Jüri" ödülüne layık görülmüştü. Ünlü yönetmen, "Kış Uykusu" filmiyle bu yıl yine "Altın Palmiye" için  yarışacak. 
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