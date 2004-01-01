Melekleri Taşıyan Adam’ın Hindistan’da düzenlenen 8’inci Uluslararası Nashik Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü aldığını da hatırlatmadan geçmeyelim.
YILDIZLARARASI/Interstellar
Yönetmen: Christopher Nolan
Yapım yılı: 2014
Zamanın ne kadar önemli olduğunu, aslında hayatta çok az zamanımız olduğunu ve zamanı kavrayamadığımızı anlatıyor.
SİL BAŞTAN/Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Yönetmen: Michel Gondry
Yapım yılı: 2004
Bu filmin aşkın gücünü çok iyi anlattığını düşünüyorum. Hafızanı da silsen aşk bir yerlerde mutlaka yeniden ortaya çıkıyor.
KÜÇÜK GÜNIŞIĞIM/Little Miss Sunshine
Yönetmen: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Yapım yılı: 2006
Küçük bir kız çocuğunun kopmuş bir aileyi birleştirmesini, hayatta insanları birleştirenin sevgi olduğunu anlatan bir film.