İKSV’nin düzenlediği 35. İstanbul Film Festivali’nde gösterilen ‘Melekleri Taşıyan Adam’ın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Cansel Elçin’in favori filmlerini merak ediyor musunuz?

Melekleri Taşıyan Adam’ın Hindistan’da düzenlenen 8’inci Uluslararası Nashik Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü aldığını da hatırlatmadan geçmeyelim.

YILDIZLARARASI/Interstellar





Yönetmen: Christopher Nolan

Yapım yılı: 2014

Zamanın ne kadar önemli olduğunu, aslında hayatta çok az zamanımız olduğunu ve zamanı kavrayamadığımızı anlatıyor.

SİL BAŞTAN/Eternal Sunshine of the Spotless Mind





Yönetmen: Michel Gondry

Yapım yılı: 2004

Bu filmin aşkın gücünü çok iyi anlattığını düşünüyorum. Hafızanı da silsen aşk bir yerlerde mutlaka yeniden ortaya çıkıyor.

KÜÇÜK GÜNIŞIĞIM/Little Miss Sunshine





Yönetmen: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Yapım yılı: 2006

Küçük bir kız çocuğunun kopmuş bir aileyi birleştirmesini, hayatta insanları birleştirenin sevgi olduğunu anlatan bir film.



