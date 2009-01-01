‘Bugünün Saraylısı’ dizisinde izlediğimiz Cansu Tosun’un favori film listesinin anahtar kelimesi sıra dışı yapımlar!

Michael Fassbender’in oyunculuğu bu filmde beni çok etkilemişti. En sevdiğim aşk filmi olarak tanımlıyorum ‘Jane Eyre’ı. Masum ve sıra dışı bir aşk hikayesi. Her şeye rağmen koşulsuz olarak sevebilmeyi gösteriyor.Yıl: 1994‘Sevginin Gücü’ de yine çok sıra dışı ve masum bir aşk. Bize bunu hissettiren ise Natalie Portman’ın oyunculuğu ve Luc Besson’un muhteşem senaryosu. Aynı zamanda Luc Besson yönetmenliğin de fazlasıyla hakkını vermiş bu filmde. Eric Serra’nın müzikleri eşliğinde gerçekten insanın boğazında düğümlenen bir film olmuş. Söylemeden geçemeyeceğim son şey ise, Jean Reno’nun oyunculuğunun etkisinin çok uzun sürdüğü.Bir James Cameron filmi olan ‘Avatar’, çok iyi görsel efektler ile hayal gücümü kullanıp başka bir dünyaya yolculuk etmemi sağlamıştı! İnsanların kendi çıkarları için başka canlıların hayatlarını hiç önemsemediği mesajı filmde net gösterilmişti.