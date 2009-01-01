İŞTE CANSU TOSUN'UN FAVORİ FİLMLERİ...
JANE EYRE
Yıl: 2011
Michael Fassbender’in oyunculuğu bu filmde beni çok etkilemişti. En sevdiğim aşk filmi olarak tanımlıyorum ‘Jane Eyre’ı. Masum ve sıra dışı bir aşk hikayesi. Her şeye rağmen koşulsuz olarak sevebilmeyi gösteriyor.
SEVGİNİN GÜCÜ
‘Leon the Professional’
Yıl: 1994
‘Sevginin Gücü’ de yine çok sıra dışı ve masum bir aşk. Bize bunu hissettiren ise Natalie Portman’ın oyunculuğu ve Luc Besson’un muhteşem senaryosu. Aynı zamanda Luc Besson yönetmenliğin de fazlasıyla hakkını vermiş bu filmde. Eric Serra’nın müzikleri eşliğinde gerçekten insanın boğazında düğümlenen bir film olmuş. Söylemeden geçemeyeceğim son şey ise, Jean Reno’nun oyunculuğunun etkisinin çok uzun sürdüğü.
AVATAR
Yıl: 2009
Bir James Cameron filmi olan ‘Avatar’, çok iyi görsel efektler ile hayal gücümü kullanıp başka bir dünyaya yolculuk etmemi sağlamıştı! İnsanların kendi çıkarları için başka canlıların hayatlarını hiç önemsemediği mesajı filmde net gösterilmişti.