Cary Fukunaga The Black Count’u sinemaya uyarlayacak!

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Cary Fukunaga’nın, Tom Reiss’in Pulitzer ödüllü kitabı The Black Count‘ı sinemaya uyarlayacağı açıklandı

Jane Eyre ve Sin Nombre gibi filmleriyle tanıdığımız ve Ocak ayında yayınlanmaya başlayan True Detective dizisiyle adından sıkça söz ettiren yönetmen Cary Fukunaga’nın, Tom Reiss’in Pulitzer ödüllü kitabı The Black Count‘ı sinemaya uyarlayacağı açıklandı.The Black Count, ‘Monte Cristo Kontu’ ve ‘Üç Silahşörler’ romanlarıyla tanınan Fransız yazar Alexandre Dumas’nın babası siyahi general Alex Dumas’nın hayatını anlatıyor. Fransız Devrimi sırasında Napolyon için çalışmış olan ve bir orduda en yüksek rütbeye ulaşmış siyahi ünvanına sahip Alex Dumas’nın hayatı ve başarıları ünlü Fransız yazara ilham vermiş olduğu için ayrı bir öneme sahip.