Dan Brown’ın en çok satan son kitabının sinema uyarlaması olan "Inferno/Cehennem”de Robert Langdon karakteri bir kez daha sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu hafta sinema solanlarında 4'ü yerli, 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri:

Cehennem

Ron Howard'ın yönettiği; Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster ile Irrfan Khan'ın oynadığı ve bazı sahneleri İstanbul'da geçen film Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlandı. Filmin başrolünde yer alan Tom Hanks bu filmde de "Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar" kitaplarının da ana karakteri olan Robert Langdon'ı tekrar canlandırıyor.

Senaryosunu David Koepp'in yazdığı filmin konusu şöyle: "Simgebilim Profesörü Robert Langdon, başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar fakat hiçbir şey hatırlamaz. Langdon kendisine hafızasını geri kazanmasında yardımcı olacağını umduğu doktor Sienna Brooks’la (Felicity Jones) işbirliği yapar. İkili, beraberce, çılgın bir adamın dünya nüfusunun yarısını silip süpürecek olan küresel bir virüsü yaymasına engel olmak için zamana karşı yarışırken Avrupa’nın birçok yerine gitmek zorunda kalırken kendini bir anda ipuçlarını Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulurlar. Semboller zinciri, Langdon'ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek çok farklı bir mekana sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul'dur."





Demir Yumruk

Jonathan Jakubowicz'in yönettiği filmin başrollerinde Robert De Niro, Edgar Ramirez, Usher Raymond ile Ruben Blades gibi oyuncular yer alıyor. Film, boks tarihinin efsanelerinden Roberto Duran ve antrenörü Ray Arcel'in, birbirlerinin hayatlarını nasıl değiştirdiklerini anlatıyor. Robert De Niro'nun Ray Arcel'i, Edgar Ramirez'in de Duran'i canlandırdığı 1964-1983 yılları arasında geçen film, Duran'in Sugar Ray Leonard'la olan meşhur rekabetinin gerçek hikayesine odaklanıyor.

Yolsuzlar Çetesi

Osman Sonant, Beyti Engin, Mesut Can Tomay, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma'nın rol aldığı komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız var. Film, mutluluğun peşinden koşan iki dostun varoluş hikayesini anlatıyor.



Ansızın

Sebastian Hülk, Julia Jentsch, Hans Zischler ile Sascha Alexander Gersak'ın oynadığı filminin yönetmenliğini birçok festivalden ödülle dönen Aslı Özge yaptı. Almanya taşrasında bir anın değiştirdiği hayatlara odaklanan film, şiddeti önceden kestirilemeyen bir olayın insanı kendi zayıflıklarıyla karşı karşıya bırakması sonucunda hayatını sorgulamasını anlatıyor.

Seni Seven Ölsün

Cem Tabak'ın yönettiği romantik komedi türündeki filmde Hüseyin Avni Danyal, Alper Saldıran, Fulya Zenginer ve Sait Genay rol alıyor. Film, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan, aileleri birbirine düşman iki aşık gencin hikayesini anlatıyor.

Oğlan Bizim Kız Bizim

Aras Aydın, Melis Babadağ, Bala Atabek, Emrah Şahan ve Mustafa Şen gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmeni Semra Dündar. Film, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden beklediği evlilik teklifini bir türlü alamamış genç bir kızın yaşadığı hayal kırıklığının ardından bir radyonun düzenlediği yarışmayı kazanarak Antalya'da bir tatil kazanması ve sonrasında aynı yarışmayı kazanan diğer bir genç ile burada karşılaşıp yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Berzah: Cin Alemi

Ahmet Can Kasap'ın yönettiği filde Ufuk Kaplan, Kemal Burak Alper, Nilüfer Aydan ve Berna Üçkaleler gibi isimler rol alıyor. Gerçek hikayelerden esinlenerek beyaz perdeye taşınan korku türündeki film, insanlardan kendini soyutlamış bir şekilde hayatına devam eden bir gencin, kendisine musallat olan birtakım varlıkların kontrolü altında verdiği yaşam mücadelesini anlatıyor.